Школьная пора, яркая и беззаботная для детворы, в большинстве случаев оборачивается серьезным испытанием для их родителей. Ведь именно на семью в этот период ложится серьезный груз ответственности, переживаний и финансовых трат. По-другому и быть не может, потому что каждый хочет, чтобы его ребенок получил все самое лучшее, хорошо учился, был здоров и вырос достойным, успешным человеком. Как же воплотить в жизнь такие мечты?

В АО "Страховая компания "Колымская" знают ответ на этот вопрос.

- Большинство родителей сегодня отчетливо понимают: для хорошего старта ребенка нужно создавать накопления, - рассказывает вице-президент АО "Страховая компания "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.- Ведь когда он окончит школу, могут потребоваться деньги на обучение в вузе. Как быть? Кредиты и займы - далеко не самый лучший вариант. То же относится и к финансовым организациям, предлагающим услуги по вкладам. Страхование - иное дело. Став участником наших программ, средства можно откладывать понемногу, небольшими взносами, необременительно для семейного бюджета.

Так, в страховой компании "Колымская" для таких целей существуют долгосрочные программы, которые позволяют регулярным вложением небольших денежных вкладов сформировать хороший капитал - основу будущего ваших детей. В "Колымской" убеждены: полис страхования каждого ребенка - это простое, но абсолютно верное решение проблем с учебой и реальная помощь семье. К примеру, программа "Дети +" даст возможность подарить сыну или дочери к школе, к выпускному, к совершеннолетию, поступлению в вуз, к свадьбе или другому значимому событию солидную сумму и одновременно с этим позволит застраховать своего ребенка от несчастного случая.

- Программа "Забота о детях +" гарантирует выплату страховой суммы ребенку даже в случае смерти страхователя (родителя) или получения им нерабочей группы инвалидности и в связи с этим невозможности полностью уплатить страховые взносы по договору. В данном случае "Колымская" берет на себя очень важную социальную миссию по финансовой поддержке детей, чтобы, несмотря ни на что, они не были лишены перспектив на будущее, мог-ли получить качественное образование. Компания сама вносит необходимые платежи по страховке. И все это благодаря тому, что близкий человек заблаговременно проявил заботу о своем ребенке, предусмотрительно заключил договор страхования, отдавая себе отчет в том, насколько непредсказуема наша жизнь, - поясняет Елена Свижак.

Конечно же, полис не защитит ребенка от возможной опасности, но страховое обеспечение поможет родителям сохранить финансовую свободу, позволит в случае травмы ребенка, не теряя в деньгах, полностью заняться его здоровьем. При этом сотрудники "Колымской" обязательно подберут для вашего ребенка оптимальный вид страховки, подробно расскажут о том, что дает страховой полис, что в нем предусмотрено, а что нет. Кроме того, в страховой компании "Колымская" можно оформить страховые полисы на детей, которые активно занимаются спортом или посещают танцевальные, театральные студии. Недаром детские программы "Колымской" так любимы различными федерациями, которые страхуют здесь юных спорт-сменов.

При этом ребенок может заниматься разными видами спорта - менять полис или доплачивать не надо, так как в данных программах нет повышающих коэффициентов по спорту. В случае получения травмы предусмотрена двойная выплата по таблице за факт травмы и за дни лечения.

Очень важный нюанс: часть средств по накопительной программе страхования можно вернуть! Ведь по договорам страхования для работающих родителей предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13 процентов от уплаченных взносов за год. И это - еще один хороший довод в пользу того, чтобы начать заботиться о благополучии своей семьи прямо сейчас.

Кроме того, так как договор страхования детей, как правило, заключают на долгий срок (как минимум пять-семь лет), в целях защиты накоплений от инфляции страховая компания "Колымская" предлагает дополнительную опцию "Индексация страховой суммы и страховых взносов", которая проводится ежегодно на величину индекса потребительских цен, установленной службой государственной статистики.

- Компания "Колымская" предлагает программы страхования детей, проверенные поколениями еще в Советском Союзе. Десятки тысяч клиентов более двух десятилетий доверяют нам, и мы это доверие оправдываем тем, что каждый день открыто, по-человечески, профессионально выполняем свою работу,- говорит Елена Свижак.

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