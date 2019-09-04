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04.09.2019 17:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске создадут реактор для синтеза биоразлагаемых пластиков

Текст: Никита Зайков (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Химики Томского политехнического университета приступили к созданию технологии и первого в мире реактора большой производительности для непрерывного синтеза мономеров. Как пояснили в пресс-службе вуза, это исходное сырье позволит получать биоразлагаемый пластик.

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Технология будет пригодна для использования ее в промышленности и даст возможность создавать сырье высокого качества. Более того, реактор с непрерывным синтезом мономеров удешевит их производство, что очень важно, учитывая, что именно эта стадия самая дорогая в создании биоразлагаемых пластиков. Они в свою очередь широко используются для создания имплантов и других медизделий. Ведь такой пластик рассасывается в организме человека и замещается новой костной тканью.

- Сейчас синтез полимеров в промышленности проходит поэтапно в нескольких реакторах, - отмечает доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Виктор Новиков. - В нашем случае все происходит в одном реакторе непрерывно. В итоге для получения одного и того же объема продукта нам требуется один час против примерно шести при традиционных технологиях. В традиционных технологиях синтез проходит в жидкой фазе, тогда как подобные процессы в газовой фазе протекают значительно быстрее.

Именно то обстоятельство, что все реагенты при взаимодействии в реакторе находятся в газообразном состоянии, позволило томским ученым создать технологию непрерывного синтеза. Они оформляют заявку на ее патентование. Специалисты уже отработали режимы синтеза на модели реактора из стекла в лабораторных условиях. Они заявляют о готовности изготовить реактор уменьшенного масштаба из металла и перейти к поиску промышленных партнеров.

Если отечественный бизнес проявит заинтересованность во внедрении томской технологии, создать опытно-промышленное производство биоразлагаемого пластика ученые намерены уже в 2022 году.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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