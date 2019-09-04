В Заельцовском районе появилась спецплощадка для уличной гимнастики

По инициативе депутатов Совета депутатов города Новосибирска в Заельцовском районе открыли воркаут-комплекс. Здесь круглый год бесплатно могут заниматься как взрослые, так и дети.

- Мальчишки, подходите! Показывайте, что умеете делать. Здесь не просто турничок, а воркаут, - ведущая праздника, посвященного открытию комплекса современных тренажеров, призывает ребятню на спортивную площадку.

Только на первый взгляд, воркаут - что-то новое и необычное. На самом деле спортивные площадки с турником, брусьями, лестницами раньше были чуть ли не в каждом дворе. Занятия уличной физкультурой, по словам специалистов, - самый доступный способ держать себя в форме.

Сегодня эта традиция возрождается. В Москве насчитывается уже более тысячи специализированных спортплощадок, в Новосибирске же их пока единицы.

Комплекс установили возле дома № 4 по улице Дуси Ковальчук на месте пустыря. Подготовку начали прошлой осенью, очистив площадку от мусора и кустарника. Этим летом уложили резиновое антитравматичное покрытие, установили турники, брусья, один рукоход для взрослых, а рядом - другой, для малышни.

Как отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный, в городе уже достаточно детских площадок, а вот спортивные - в большом дефиците.

- Одно из ключевых направлений в работе мэрии и горсовета - создание комфортной среды для проживания. Большая часть наказов связана с благоустройством дворов, оснащением безопасных спортивных площадок. Благодаря программе по исполнению наказов, в которой все мероприятия расписаны на пять лет - на время дествия полномочий депутатов нынешнего горсовета, - нам планомерно удается выполнять пожелания жителей города, - отметил Антон Тыртышный.

На организацию воркаут-комплекса во дворе на Дуси Ковальчук было направлено более трехсот тысяч рублей из так называемых средств на обращения граждан сразу нескольких депутатов. Ранее на территории депутатского округа появилась хоккейная коробка, которая летом превращается в поле для мини-футбола с резиновым покрытием.

- Воркаут - уличный фитнес, это активно развивающийся тренд. Ребята мечтали не просто о турнике, а о площадке, на которой можно было бы провести тренировку разных групп мышц. Обычное подтягивание, например, укрепляет спину. Нам приятно воплощать то, что мы задумали совместно с новосибирцами. В дальнейшем также будем поддерживать их инициативы. Я пожелал ребятам, чтобы они росли сильными, чтобы не было травм, чтобы ставились новые рекорды, - подчеркнул на открытии комплекса депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко.

- Жильцы нашего дома и соседних давно мечтали об универсальной спортивной площадке. В этом нас поддержали депутаты. Были выделены необходимые средства, и сегодня мы открываем замечательную площадку, на которой, как вы видите, каждый может потренироваться, - поделился радостью старший по дому № 4 по улице Дуси Ковальчук Иван Майков. - Будем следить за порядком на площадке. Задумок еще много. Мы благодарны депутатам за то, что они всегда на связи и готовы помочь в реализации наших идей.

На праздничном открытии воркаут-площадки специально приглашенный представитель Федерации экстремальных видов спорта продемонстрировал свои навыки на новом комплексе, а затем провел мастер-класс для всех желающих. После чего даже юные новосибирцы смогли показать свои достижения на турниках. В завершении праздника депутаты пожелали горожанам спортивных успехов.

Прямая речь

Антон Тыртышный, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей:

Фото: Наталья Решетникова/РГ

- Такого рода площадки появляются благодаря тому, что у города есть механизм в виде реализации наказов избирателей. Депутаты получают наказы от жителей округа, на их исполнение в городском бюджете закладываются средства. В результате мы можем приводить наши дворы в порядок и предоставлять всем желающим возможность заниматься спортом. Думаю, воркаут-комплексов в нашем городе в скором времени станет гораздо больше.