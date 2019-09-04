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04.09.2019 20:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не вышли из "мертвой петли"

Оба летчика разбившегося на Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25УБ погибли
Текст: Иван Петров, Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
4 сентября в Минобороны России подтвердили информацию о гибели летчиков днем ранее разбившегося на Ставрополье военного штурмовика Су-25УБ. В военном ведомстве сообщили, что оба летчика не успели катапультироваться. На месте трагедии вместе со следователями и прокурорами работает военная комиссия.
Военным следователям предстоит выяснить, почему ни один из летчиков не успел катапультироваться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Военным следователям предстоит выяснить, почему ни один из летчиков не успел катапультироваться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Военным следователям предстоит выяснить, почему ни один из летчиков не успел катапультироваться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отмечается, что трагический инцидент произошел, когда самолет выполнял плановый учебный полет по отработке элементов высшего пилотажа. Во время выполнения "мертвой петли" летчики не смогли вывести самолет из пикирования и столкнулись с землей. В Минобороны уточнили, что полет проводился без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Фото: ТАСС
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Имена и должности погибших уже известны. Это начальник безопасности полетов майор Юрий Борцов и командир звена капитан Артём Лычев. Оба служили в 368-м авиационном штурмовом полку, оба - выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Полет был тренировочным. Самолет взлетел с военного аэродрома, который находится рядом с Буденновском, и пролетел около 40 километров на юго-запад. Здесь пилоты начали выполнять фигуру, но выйти из нее не смогли - самолет вошел в штопор.

На поиски упавшего воздушного судна немедленно были отправлены вертолет и наземные поисковые силы, и спустя час его удалось обнаружить в 20 километрах к югу от села Чернолесского. Рядом с местом падения были найдены парашюты, что дало ложную надежду на возможное спасение экипажа. Пилотов искали почти сутки, но в среду выяснилось, что парашюты относились к тормозной системе Су-25УБ.

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- На месте мы оказались в самом начале. Все говорили, что в кабине кто-то есть, - рассказал источник "РГ" в экстренных службах Ставрополья. - Потом нашли парашюты, но пилотов не было. Позже останки летчиков были обнаружены во время тщательного осмотра места происшествия.

На месте катастрофы уже обнаружены два "черных ящика".

Су-25УБ - двухместная модификация стандартного Су-25, которая предназначена как для боевых, так и для учебных полетов. Как правило, вместе с тренирующимся пилотом вылетает более опытный инструктор, у которого есть дублирующее управление. Также при катапультировании одного пилота автоматически срабатывает механизм и у второго. Остается неизвестным, что послужило причиной падения и почему пилоты не успели катапультироваться. Следствие рассматривает в качестве основных причин, приведших к трагедии, - ошибку пилотов и отказ техники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Минобороны Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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