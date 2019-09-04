На Ставрополье выяснят обстоятельства смерти 14-летнего школьника

В поселке Пятигорском Предгорного района Ставропольского края при невыясненных обстоятельствах погиб 14-летний школьник. Сейчас ситуацию расследуют сотрудники СУ СКР по Ставропольскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел второго сентября, но правоохранители сообщили о нем только сейчас. В понедельник ночью в больницу Пятигорска доставили 14-летнего мальчика с травматическим ранением головы.

По предварительным данным ведомства, подросток, находясь во дворе своего дома, выстрелил из пневматического ружья, которое принадлежит его отцу, и попал себе в голову. От полученного ранения он скончался в больнице.

В ведомстве подчеркнули, что по факту трагедии проводится доследственная проверка, которая установит все обстоятельства происшествия. Ружье изъято у отца погибшего школьника.