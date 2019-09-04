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04.09.2019 18:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А селфи - бесплатно

В Дагестане деньги за профессиональную съемку направят на благоустройство туробъектов
Текст: Тимур Алиев ( "Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
В дагестанских соцсетях жители региона обсуждают решение установить плату за фото- и видеосъемки на фоне местной достопримечательности - бархана Сарыкум. В заповеднике уверяют, что с простых туристов за селфи на фоне песчаной горы денег не возьмут.
Полюбоваться видами бархана Сарыкум ежегодно приезжают сотни туристов. Именно здесь снимались некоторые сцены фильма "Белое солнце пустыни". Фото: заповедник "Дагестанский". Полюбоваться видами бархана Сарыкум ежегодно приезжают сотни туристов. Именно здесь снимались некоторые сцены фильма "Белое солнце пустыни". Фото: заповедник "Дагестанский".
Полюбоваться видами бархана Сарыкум ежегодно приезжают сотни туристов. Именно здесь снимались некоторые сцены фильма "Белое солнце пустыни". Фото: заповедник "Дагестанский".

Сарыкум - крупнейший бархан в Евразии, он расположен в 15 километрах от Махачкалы. Ученые по сей день не могут найти объяснение, как эта песчаная гора оказалась в Дагестане. До ближайших среднеазиатских пустынь более трехсот километров, причем на пути к ним расположено Каспийское море.

Обыкновенным туристам беспокоиться не стоит. Съемки мобильным телефоном не запрещены

Ежегодно сотни туристов со всей страны приезжают полюбоваться видами местной уникальной природы. И, в частности, узнают, что именно здесь снимались сцены фильма "Белое солнце пустыни" - к примеру, эпизод с закопанным в песок Саидом.

"Приехали на бархан Сарыкум, а тут, оказывается, все вдруг стало платным. Я понимаю, плата за вход, но тысяча рублей за фотосъемку и три тысячи за видеосъемку - это как понять?" - написал житель республики в соцсетях. Эту новость активно начали комментировать: факт, что за фотосъемку на фоне достопримечательности придется выложить круглую сумму, удивил многих.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Однако в заповеднике "Дагестанский", в чьем ведении находится бархан, "РГ" рассказали, что причин для возмущения нет.

По словам заместителя директора заповедника Зарипат Магомедовой, плата за вход на территорию символическая - 50 рублей со взрослых и 25 рублей со школьников.

- Что касается фото- и видеосъемок, то обыкновенным туристам беспокоиться не стоит. Съемки мобильным телефоном не запрещены. Если турист придет с профессиональной камерой, ему также никто не будет чинить препятствий, главное условие - не сходить со специально отведенной тропы, не передвигаться самостоятельно в глубь бархана, - объясняет Зарипат Магомедова. - Прейскурант касается лишь профессиональных съемок - к примеру, рекламных роликов или свадебных фотосессий. На сайте заповедника есть прайс-лист на оказываемые платные услуги, они утверждены Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Это практикуется во всех заповедниках страны.

Полученные средства, по ее словам, заповедник может использовать на благоустройство и уборку территории. А необходимость в этом есть.

"Бархан Сарыкум - любимое место у моих туристов, это настоящая экзотика. И облагораживать его территорию просто необходимо. Поэтому тарифы за профессиональную съемку - вполне обоснованное решение. Собранных за вход средств на полноценную инфраструктуру не хватает.

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