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04.09.2019 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии майнер криптовалюты украл 130 млн рублей

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии выявлено хищение электроэнергии на сумму в 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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Сотрудники безопасности поставщика ресурса обнаружили вблизи сельского поселения Плиево в Назрановском районе республики здание, на котором были незаконно установлены два трансформатора. При осмотре в нем нашли свыше 1,6 тысяч аппаратов для майнинга криптовалюты.

По словам представителя энергокомпании Алима Кокова, это самое масштабное хищение, выявленное за последнее время службой безопасности компании. Ранее аналогичный случай воровства электричества майнерами был выявлен в Дагестане.

Информация по обоим фактам передана в правоохранительные органы. Виновному может грозить лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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