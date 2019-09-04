В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики". Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по республике, стрелявшего задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

- Поступило сообщение, на место оперативно выехали сотрудники полиции. Задержан мужчина, который, по предварительной версии, в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна квартиры третьего этажа по автомобилю съемочной группы, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Как рассказал журналистам режиссер фильма Эдуард Оганесян, никто их членов съемочной группы не пострадал. В фильме, в частности, играет известная российская актриса Ирина Горбачева.

Мотивы, побудившие мужчину взяться за оружие, пока не известны. Сейчас решается вопрос о возбуждении против стрелка уголовного дела.