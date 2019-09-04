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04.09.2019 12:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Коррупцию скрыли горы

В прокуратуре назвали самые распространенные в СКФО преступления
Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 197(7955)
Генеральная прокуратура РФ обнародовала данные о преступности на территории Северо-Кавказского федерального округа. За полгода в СКФО зарегистрировано 39 451 преступление. На первое место вышли кражи - к ним относится каждое четвертое правонарушение
За шесть месяцев в СКФО зафиксировано семь преступлений, связанных с бандитизмом, - меньше, чем в прошлые годы. Фото: Владимир Аносов/РГ За шесть месяцев в СКФО зафиксировано семь преступлений, связанных с бандитизмом, - меньше, чем в прошлые годы. Фото: Владимир Аносов/РГ
За шесть месяцев в СКФО зафиксировано семь преступлений, связанных с бандитизмом, - меньше, чем в прошлые годы. Фото: Владимир Аносов/РГ

При этом, по информации надзорного ведомства, снизилось количество других преступлений. Среди них зафиксировано семь, связанных с бандитизмом (столько же произошло похищений людей), 20 проявлений хулиганства, 109 разбоев и 265 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На десять процентов также сократилось число дел, связанных с несовершеннолетними.

Фото: РИА Новости
Генпрокуратура назвала самые распространенные преступления

- Более чем на четверть уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Это стало возможным во многом благодаря активной работе правоохранительных органов округа по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков. Их выявлено 5483, что на 16 процентов больше, чем годом ранее, - говорит начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Семенов.

Правоохранители за шесть месяцев пресекли 3 063 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, из нелегального оборота изъято более 600 единиц стрелкового и другого оружия, самодельных взрывных устройств, 52 тысячи боеприпасов. А количество выявленных фактов с его использованием сократилось на четверть - до 149.

Что же касается краж, то на Северном Кавказе их число увеличилось на десять процентов, особенно выросло число мелких хищений (на 138 процентов). О многом говорит анализ контингента правонарушителей: из 4 368 лиц, совершивших тайные хищения имущества, более трех с половиной тысяч не имели постоянного источника дохода, а более половины ранее уже проходили по подобным делам.

- Серьезную озабоченность вызывает рост на четверть тяжких и на 13,3 процента - особо тяжких преступлений (в том числе на 4,6 процента убийств и покушений на них). В результате число погибших за полгода в регионах СКФО увеличилось на 2,5 процента, составив 569 человек, - уточнил Семенов.

Более девяти тысяч ЧП произошло в общественных местах (среди них 32 убийства), зарегистрировано 90 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 3378 краж и 29 вымогательств. Почти 11 тысяч уголовно наказуемых деяний совершили лица, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Поэтому в центре внимания деятельности находятся вопросы профилактики правонарушений.

У Генпрокуратуры имеются вопросы и к правоохранителям СКФО. По мнению надзорного органа, прежде всего это касается снижения активности правоохранительных органов в расследовании дел, связанных с коррупцией. В первом полугодии количество выявленных коррупционных преступлений, как говорится в отчете надзорного ведомства, "необоснованно сократилось на 8,7 процента, составив 1353 преступления". Видимо, коррупция спряталась за горами.

Фото: iStock
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Сложной остается ситуация с аварийностью на дорогах. Как выясняется, водители особенно часто пренебрегают ПДД, которые нередко носят демонстративный характер и нередко фиксируются самими нарушителями, а затем "распространяются в социальных сетях". Только за шесть месяцев в ДТП погибло 498 человек, в том числе 15 детей.

По мнению прокуратуры, в силу своей специфики и традиционного отношения к религии для жителей округа "должны быть не характерны правонарушения, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения". Однако уголовно-правовая статистика свидетельствует, что в состоянии алкогольного опьянения совершено более трех тысяч преступлений, в том числе каждое третье убийство.

Заслон в Сети

Как и прежде, особое внимание уделяется борьбе с экстремизмом и терроризмом. Как информирует надзорное ведомство, на стадии приготовления было предотвращено пять таких ЧП.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в округе на 24,2 процента зарегистрировано меньше экстремистских проявлений. Вместе с тем продолжают распространяться радикальные материалы в интернете, в том числе через социальные сети, которые находят свою аудиторию преимущественно среди молодежи.

В связи с этим прокурорами в органы Роскомнадзора направлено 70 информаций о выявлении в сети интернет материалов, признанных экстремистскими. Вскоре все они были удалены, а сайты заблокированы.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария
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