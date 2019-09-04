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04.09.2019 16:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Виктор Бычков: "У меня одних только Витьков было под 50!"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Петербургский актер Виктор Бычков ("Особенности национальной охоты", а также -рыбалки, охоты в зимний период), "Кукушка" Александра Рогожкина, "Чужие" Юрия Грымова, "Банкрот" Игоря Масленникова, один из ведущих программы "Спокойной ночи, малыши!") отмечает 4 сентября юбилей. А 7 сентября на киностудии "Ленфильм" состоится его творческий вечер. Накануне "егерь Кузьмич с 13-го кордона" из культовых фильмов 1990-х побывал на "Деловом завтраке" в петербургской редакции "РГ".
Фото: Наталья Онищенко/РГ Фото: Наталья Онищенко/РГ
Фото: Наталья Онищенко/РГ

Жизнь - игра

4 сентября - ваш день рождения. И в этот день вы поженились с Полиной.

Виктор Бычков: Мы тогда к десяти утра пришли в ЗАГС, чтобы расписаться, а в 11 часов у нас суд был - Полина судилась с театром. Потом сидели в кафе вместе с мамой Полины.

Спросите меня: "Когда у тебя день свадьбы?" - отвечу без запинки. Если бы в один день еще вместить 23 февраля, 8 марта... А потом работать. Шутка, конечно.

Итак, 65...

Фото: Татьяна Канаева/Из архива Станислава Лебедева
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Виктор Бычков: Моя трепетность к жизни привела к тому, что мне будет 65 лет. Сейчас спор идет - доживут ли люди до пенсии, если увеличить срок выхода. Я своим примером показываю, что можно дожить. Тянитесь! Правда, я на пенсии уже давно. Все время с государством играю. Когда ограничили употребление водки - я перешел на вино. Запретили вино - стал употреблять сидр и пиво. А потом вообще бросил пить. Нельзя курить в общественных местах - а я уже не курю. Ни легкие наркотики, ни кальян не употребляю. Сохраняю себя в чистоте. И это все - игра.

А как расслабляетесь?

Виктор Бычков: Читаю, думаю, смотрю кино, хожу в театр.

Вечер устаиваете на "Ленфильме". Оттуда все и началось?

Виктор Бычков: Хочется поклониться студии, на которой снимался с 1980-х годов. Правда, больше снимаюсь в Москве. То ли студия стала умирать, то ли я не нужен ей…Помню, как два года "Охота" кормила "Ленфильм" в трудные времена, когда цеха едва выживали. И я горделиво шел по студии - "хозяин идет!" Шучу.

Мой первый заход на студию - в 10 лет. Я, ленинградский мальчишка, сам доехал до "Ленфильма", попытался стать актером. Но в коридоре увидел Кирилла Лаврова с сыном. Они оба шли в дубленках - диво в то время! Вопрос со съемками был решен не в мою пользу. А потом я, студент ЛГИТМиКа, стал прорываться на студию, посмотрел премьеру "Отпуск в сентябре" Виталия Мельникова, начал сниматься. Я был последним, кто получил на "Ленфильме" ставку 28 рублей и 56 - за съемочный день (столько получал Кирилл Лавров).

Многое связано с "Ленфильмом" и с ленфильмовцами. Были копейки в кармане - шел на студию, брал кофе, сидел в кафе - вдруг кому-то нужно роль озвучить или сыграть ролюшку. У меня одних только "Витьков" было под 50! Что это значит? Роли нет, тебя приглашают как талисман. И даже в приличных картинах можно было сыграть "Витька". Скажем, у Леонида Менакера. Замечательный был человек, к слову - дядя актера Андрея Миронова. Я играл у него Витька, соседа героини (Наталья Гундарева) в картине "Собачий пир". Леонид Исаакович приехал с фестиваля из Канады и радостно сообщил, обняв меня: "Знал бы ты, как на тебе смеялись!" В той моей сцене надо было вызвать смех, чтобы в следующей, где герои погибают, прочувствовать трагедию. И он мне даже премию выписал! Подвиг со стороны режиссера.

Фото: Маргарита Миронова, Санкт-Петербургский театр "Мастерская"
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Второй мой заход на "Ленфильм" - в студенческое время, "Последний побег", снимал Менакер. Там первая роль Алексея Серебрякова. Мы играли призывников, которые едут на электричке. Так ярко пели и свистели, что другие актеры не смогли это озвучить, вызвали нас и снявшихся актеров. И мы дважды получили деньги, чего, практически, не бывает.

Я так полюбил озвучание! Видел, как дублировали зарубежных актеров на "Ленфильме" асы озвучания Игорь Ефимов, Александр Демьяненко, они давали хорошие советы.
В фильме Балабанова "Брат" три роли мне достались - моим голосом три актера говорят. Сашу Лыкова озвучил - в "Человеке со свалки". Мы с Лыковым целый год в одной гримерной в театре сидели, так что я легко попал в его голос.

Еще в институте я участвовал в "Порохе", первом фильме Виктора Аристова, озвучил... колку дров. Помню, купил билеты, привел однокурсников на премьеру. Все ждут, когда я появлюсь на экране. Матросик рубит дрова, звучит возглас: "Эх!" Это был я!

Это и на театр переползло. Играл, например, не на сцене, а за кулисами, железнодорожника, подающего реплики. В зале смех, а я в темноте всегда кланялся. Это игра. В любой профессии надо искать манки, создавать трепетность. Как в любви, в ухаживании.

Какие профессии вы освоили в жизни помимо актерской?

Виктор Бычков: Был астрооптиком на ЛОМО, делал зеркала для телескопов. Такелажником. И грузчиком - кстати, высокого разряда. Работал на газовом производстве - углекислотном заводе, таскал баллоны. И на станции защиты животных водителем.
Клеил багетные рамки, когда играли спектакль "Записки сумасшедшего" в Финляндии.

С чего началось актерство?

Виктор Бычков: В пионерском лагере ставили "Сказку о попе и о работнике его Балде", и мне доверили роль попа. В самый неподходящий момент у меня выпала подушка (накладной живот). Помню, все так смеялись! Вот тогда я и почувствовал страсть к актерству.

Когда учился в школе, все время что-то играл, изображал, из-за чего страдала моя мама.

В 15 лет я учился в ПТУ и прочитал объявление о наборе в театральную студию при ДК профтехобразования. Год ходил в массовке. Первая большая роль - Зяблик, мечтатель, фантазер, в пьесе Арбузова "Город на заре". Потом была армия. А после службы увидел "Преступление и наказание" в Театре имени Ленсовета...

В театральный институт поступил накануне 25-летия. Первая роль в Театре имени Ленсовета - в "Левше" Игоря Владимирова, моего учителя, - туляк, человек из хора. Я учился тогда на первом курсе. Видел на сцене Алису Фрейндлих, Алексея Петренко, Анатолия Равиковича, Леонида Дьячкова. На моих первых гастролях - в Иваново в 1979 году - Алиса Бруновна вводила меня в "Трубадура" на роль придворного, Владимир Матвеев - в "Левшу". Вместо Сергея Мигицко, уехавшего на гастроли в Финляндию, играл роль в "Дульсинее Тобосской".

Много играл. Лекции не пропускал. Был старостой курса. Еще ходил в киноуниверситет. Влюблялся (был холостой). В моих сутках было 48 часов.

Национальные особенности

А потом "Охота" Рогожкина случилась...

Виктор Бычков: Мы сразу стали знаменитыми. Тосты из фильма тут же пошли в народ. Лучший фильм года. На "Кинотавре" в Сочи Гран-при, на других фестивалях, премия имени Козинцева за лучшую режиссуру. Но это был 1995 год, кино тогда никому не нужно было. Кассеты не продавались. Я попал в больницу с язвой, умирал. А в Финляндии егеря Кузьмича назвали национальным героем.

Рогожкин писал эту роль на вас?

Фото: Кинофестиваль "Балтийские дебюты"
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Виктор Бычков: Да. Но Андрюша Краско считал, что я перебежал ему дорогу - он хотел сыграть Кузьмича. Но он был в армии. Правда, позже Андрей сыграл в "Операции "С Новым годом" санитара Эпштейна Андрея Ивановича, это Кузьмич, в принципе.

"Братство кольца" сложилось? В Питере ваши партнеры - актеры Сергей Русскин, Семен Стругачев. В жизни, как в фильмах - встречаетесь, выпиваете?

Виктор Бычков: Нет, жизнь нас развела. Мы все очень разные. Одно время мы с Булдаковым и Стругачевым ездили с концертами "Ну мы, блин, даем!" по стране. А на похороны Леши Булдакова приехал я один.

Многие режиссеры и продюсеры записали вас в актеры одной роли, а вот Игорь Масленников разглядел…

Виктор Бычков: Пять лет после Кузьмича и год после "Кукушки" никаких предложений не было. С Масленниковым мы часто пересекались - и на телевидении, и сколько раз проходил я мимо его студии "Троицкий мост", которая находилась на "Ленфильме". Я был не интересен ему, у каждого художника свои герои. И вдруг Игорь Федорович пригласил меня на роль стряпчего Рисположенского в свой фильм "Банкрот" по мотивам пьесы Островского "Свои люди - сочтемся!" И удивился, что Бычков, оказывается, хороший актер.

Театр и "Дядя Витя"

В названии других театрах, где вы потом работали, - слово "комедия": акимовский театр Комедии, "Комедианты", "Приют комедианта". Все-таки комедийный жанр привлекал больше других?

Виктор Бычков: Что есть, то есть - конечно, комик. Теперь в театре Комедии работает моя дочь - Арсения Бычкова.

Моя лучшая драматическая роль - на втором курсе, этюд "Польша 1939 года", я изображал хромого, у него ребенок на руках. Выстрелы, мама ребенка убита… Моя однокурсница потом призналась: "Витя, я так плакала!". Актер интересен, когда режиссер открывает в нем что-то новое, незнакомое.

Еще Сергей Овчаров доверил мне роль Воблушкина, глуповского жителя, либерала, в фильме "Оно" по "Истории одного города" Салтыкова-Щедрина.

Вас поразило предложение стать ведущим популярной передачи "Спокойной ночи, малыши!"?

Виктор Бычков: Продюсер программы увидел меня на вручении "Золотого Орла" за "Кукушку". Попав в вип-зал, я, тогда молодой, подхватил на руки Джину Лоллобриджиду, легендарную актрису, поставил на стул, встал на колени перед ней, поцеловал ее руку. Она была в восхищении...

Фото: Юлия Смелкина / Театр имени Ленсовета
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Было нескольких "пилотов" (проб). После них мне устроили испытательный срок. Как думаете, сколько он длился? Почти пять лет! Жалко деньги было платить.

Мы с женой Полиной пришли в программу со своей концепцией, она стала писать сценарии. Я четыре года ездил на съемки со своими костюмами.

Вам самому было интересно или это чисто коммерческая история?

Виктор Бычков: Конечно, интересно!

Вы проходили пробы в фильм Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" на роль русского в понимании Голливуда.

Виктор Бычков: Да. Но роль сыграл актер Жижикин. На мою пробу мне ответили, что таких добрых русских не бывает. Хотя я злого сыграл, отрицательного. Капуста висела на подбородке, икра красная капала, самогонку настоящую пил. Такой кулак, враг народа. Станиславский бы сказал: "Верю!" Кому мы нужны в Голливуде?

Несколько лет назад вы стали писать короткие юмористические "рассКузики", которые публиковали на своем сайте. Книгу выпустили?

Виктор Бычков: В какой-то момент решил рассказывать истории про то, какой я смешной, неуклюжий, какие нелепые ситуации со мной бывают. Мои шутки, курьезы. "РассКузики" разные - не все веселые, бывают и грустные. Есть идея собрать "плевки в вечность" в книгу. Много замечательных людей я застал, со многими общался. На театре - великие актеры, "старики", они рассказывали смешные и трагические истории. Это мое накопление, культурный слой.

Вы ушли из театра. Что делаете, когда нет работы, съемок?

Виктор Бычков: Накапливаю энергию. Бывает тоска, тяжело. Корпоративы какие-то есть, праздники. Веду правильный образ жизни. Вокалом занимаюсь.

Порой жена смотрит по ТВ фильм, в котором я мог бы сняться (предлагали, но сыграл другой актер), и говорит: "Господи, вот это - дача. И это еще одна дача". А потом: "Ну и хорошо, что не снялся там!" Эксплуатация актеров, одно и тоже, гонка... Прежде чем сыграть в "Кукушке", я набирал вес. Ел батон и варенье. Читал фэнтези. Из дома выходил только по ночам. Накапливал…Как потом сказал мне критик Разлогов: "Витя, я смотрел "Кукушку" и только на 20-й минуте понял, что это ты".

На ТНТ начался новый комедийный сериал "Жуки". Ваша роль?

Виктор Бычков: Сыграл там отца Александра. Второй раз в жизни - священника (еще был "Граф Монтенегро"). Смешной материал, добрый. Здорово придумали - столкновение деревни и города. В деревне все и всё о тебе знают, не скрыться. Такой врачеватель душ в этой местности, психоаналитик, "аптека" - к нему приходят за помощью. С Богом разговаривает, крестит, прощает, выслушивает, отпевает …

Р.S.

- У любого актера есть три золотых работы. Мне повезло: я сыграл три главные роли - американец Боб в "Экскурсанте" Виктора Бутурлина (1985 год), когда я проснулся знаменитым, Кузьмич в "Особенностях..", капитан Красной Армии в "Кукушке". Мне дали три шанса, я их использовал. Но не монетизировал - это не главное в моей жизни. Хотя Кузьмич мне помогает жить, что правда. Это золотой ключик, любую дверь открывает, даже нарисованную.

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