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04.09.2019 16:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция Северного флота на Земле Франца-Иосифа насчитала 73 моржа

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Николай Гернет Фото: Николай Гернет
Фото: Николай Гернет

Комплексная экспедиция Северного флота, действующая в северных широтах, зарегистрировала 717 морских млекопитающих, из которых 73 моржа. В числе других животных - гренландские киты и тюлени, белухи, беломордые дельфины, кольчатые нерпы, лахтаки, белые медведи и другие представители животного мира Арктики.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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По словам начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Серги, зарегистрировали и 23 вида морских птиц. Кроме того, гляциологи провели три комплексных наблюдения на ледниках. Во всех местах высадки экспедиционных групп собрали биологические материалы белого медведя, северного оленя, песца и птичьих. А на острове Вильчека и мысе Мэри Хармсуорт Земли Александры обнаружили фрагменты рогов предположительно реликтового северного оленя.

"РГ" уже рассказывала о том, что экспедиция на борту спасательно-буксирного судна "Алтай" организована центром Русского географического общества на Северном флоте. В ней впервые участвует научная группа, в которой есть представители Сибири, Камчатки, Заполярья. Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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