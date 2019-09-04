Экспедиция Северного флота на Земле Франца-Иосифа насчитала 73 моржа

Комплексная экспедиция Северного флота, действующая в северных широтах, зарегистрировала 717 морских млекопитающих, из которых 73 моржа. В числе других животных - гренландские киты и тюлени, белухи, беломордые дельфины, кольчатые нерпы, лахтаки, белые медведи и другие представители животного мира Арктики.

По словам начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Серги, зарегистрировали и 23 вида морских птиц. Кроме того, гляциологи провели три комплексных наблюдения на ледниках. Во всех местах высадки экспедиционных групп собрали биологические материалы белого медведя, северного оленя, песца и птичьих. А на острове Вильчека и мысе Мэри Хармсуорт Земли Александры обнаружили фрагменты рогов предположительно реликтового северного оленя.

"РГ" уже рассказывала о том, что экспедиция на борту спасательно-буксирного судна "Алтай" организована центром Русского географического общества на Северном флоте. В ней впервые участвует научная группа, в которой есть представители Сибири, Камчатки, Заполярья. Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования.