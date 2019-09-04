Калининградца задержали за разбойное нападение на храм

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на храм, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Налетчика заключили под стражу.

Инцидент произошел вечером 1 сентября в Балтийске. В свечную лавку храма, расположенного на проспекте Ленина, проник мужчина. Угрожая работнице ножом, он похитил три тысячи рублей и скрылся.

Женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по Балтийскому району. Она смогла детально описать внешность налетчика. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили прохожих, изъяли улики. Мужчину задержали по горячим следам.

Нападавшим оказался 53-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. По статье "разбой, совершенный с применением оружия" ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.