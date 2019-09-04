Видео: Михаил Боярский снял клип про Петербург

Актер и певец Михаил Боярский представил новый клип "Хорошего Питера". Прекрасные виды Петербурга, улыбающиеся люди и яркое солнце, таким Город на Неве показал Михаил Боярский.

Идея композиции родилась после победы "Зенита" в чемпионате России по футболу, сообщает 78.ru со ссылкой на самого артиста. Михаил Боярский известен как один из самых преданных болельщиков этой команды. Вот и в клипе артист снимается с хорошо узнаваемым сине-бело-голубым шарфиком.

Музыку и слова написал Игорь Матвиенко.

Съемки проходили в августе. Вообще-то синоптики обещали, что последний летний месяц в Петербурге будет мрачным и дождливым, но прогноз оказался ошибочным и все дни съемок была солнечная погода.

В клипе Боярский показал самые знаковые достопримечательности Петербурга, как исторический центр, так и стадион на Крестовском острове и башню Лахта-центра.

Премьера клипа состоялась на петербургском телеканале рано утром, но уже за несколько часов клип успел разойтись по соцсетям.