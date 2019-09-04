Названы самые дорогие перелеты лета

Два из трех самых дорогих перелетов, забронированных прошедшим летом, пришлись на внутренние путешествия по России. На третьем месте оказалось бронирование по маршруту Санкт-Петербург - Сочи - Санкт-Петербург стоимостью 433,8 тысячи рублей. На втором - перелет Владивосток - Махачкала - Владивосток за 478,2 тысячи рублей.

Лидером стал сложный авиамаршрут из Вены в Москву через столицу Намибии Виндхук за 671,5 тысячи рублей. Все перелеты совершали семьи из трех человек. Необычный рейтинг составили аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.

В целом летом 2019-го средняя стоимость авиабилетов туда-обратно внутри страны увеличилась на пять процентов по сравнению с летом прошлого года - с 10,3 тысячи до 10,9 тысячи рублей. Заграничные перелеты подорожали на четыре процента - с 19,7 тысячи до 20,5 тысячи рублей.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Симферополь, Сочи, Краснодар, Минеральные воды и Калининград. За границей лидировали Бургас, Ереван, Тиват, Барселона и Прага.