Петербургские предприятия начали обучать студентов вузов

Промышленные предприятия Северной столицы стали активно сотрудничать с вузами. Если еще несколько лет назад все взаимодействие ограничивалось производственной практикой, куда направляли студентов старших курсов, то сейчас компании идут дальше и инициируют собственные программы подготовки в учебных заведениях. Такие инициативы соответствуют целям и задачам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Пожалуй, нет такого предприятия, где бы при приеме на работу молодого специалиста не звучала фраза: "Забудьте все, чему вас учили в вузе". В массовом порядке выпускников институтов и университетов, имевших диплом по конкретным специальностям, месяцами или даже годами переучивали под нужды конкретных предприятий.

Обучение в крупных компаниях идет через собственные учебные центры. Также многие предприятия используют принцип наставничества, когда опытный специалист передает знания своему молодому коллеге. Проблема в том, что иногда разрыв между необходимыми и имеющимися компетенциями настолько велик, что наставник не отходит от ученика годами.

В экономическом плане такая система невыгодна никому. Прежде чем молодой специалист сможет самостоятельно работать, предприятия вынуждены тратить серьезные средства на его доподготовку. В это время сам работник находится на балансе предприятия, он получает зарплату и соцпакет, но фактически не участвует в создании продукции высокой добавленной стоимости. Когда таких сотрудников много и процесс обучения длится долго, все это крайне негативно сказывается на производительности труда компании, повышая себестоимость выпускаемой продукции и снижая ее конкурентоспособность на рынке труда. Плохо и молодому специалисту. Вчерашний выпускник, находясь в позиции стажера, в первые годы не может рассчитывать ни на самостоятельную работу, о которой он мечтал в вузе, ни на свой проект. Пока молодой специалист не выучится и не станет эффективным сотрудником, для него закрыт и карьерный рост, что, естественно, сказывается на зарплате.

С такой ситуацией сталкиваются очень многие компании, что отражается на экономике в целом.

Реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предполагает в первую очередь устранение "потерь", в том числе кадровых, не позволяющих предприятию достигать более высоких результатов.

Пока в нацпроекте задействовано 17 предприятий, но, по словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, к 2024 году их число должно превысить 800.

- Мы отдаем себе отчет в том, что Санкт-Петербург является промышленным городом, львиную долю налогов мы получаем от производственного сектора. Но промышленность нам нужна конкурентоспособная. У нас есть свои специфические особенности, которые нельзя не учитывать. Так, значительная часть промышленности у нас является мелкосерийной. Также есть предприятия, которые были ранее задействованы для выполнения военных заказов, и перед ними стоит задача изменить характер деятельности и перейти в гражданскую отрасль. Правила в этой сфере совершенно иные, и поэтому предприятиям необходимо будет в значительной степени перестраиваться, и здесь на первый план выходят кадры, - говорит вице-губернатор.

Навыки, полученные в автоконцерне, пригодятся студентам независимо от их будущего места работы

По словам заместителя генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирины Жук, сейчас в целом по стране в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" уже обучено около пяти тысяч человек. К 2024 году планируется обучить более 80 тысяч. Конкретно в Петербурге обучение пройдут не менее семи тысяч учащихся и сотрудников компаний.

На предприятиях студенты знакомятся с принципами междисциплинарности и бережливого производства, еще с учебной скамьи начинается знакомство с корпоративной культурой. Все это призвано значительно упростить интеграцию выпускника в производственный процесс.

Сейчас Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и ООО "Тойота Мотор" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого обучение по линии предприятия пройдут 300 студентов. 15 наиболее отличившихся учащихся поедут на девятимесячную практику в Японию, где будут обучаться на головном заводе концерна.

В Toyota разработали собственную учебную программу, которая применяется на всех заводах концерна. Россия станет пятой страной, в которой будет внедрена эта уникальная мировая практика. В настоящее время подобные лекции проводятся в ведущих университетах Японии, США, Китая, Таиланда.

Старший вице-президент "Тойота Мотор Европа" Нисимото Кацотуси, который и будет читать цикл лекций из 48 академических часов, говорит, что во всем мире технологии и оборудование, применяемые на производстве, примерно одинаковые. В основе системы, которую предлагается усвоить студентам, лежит особая корпоративная культура, позволяющая достигать определенного уровня качества работы.

Об этой системе пишут книги, по ней же готовят тренинги. Она подразумевает дисциплину, недопущение нештатных ситуаций, а также регулярное рассмотрение рацпредложений работников. Сам производственный цикл предполагает минимальное вмешательство человека, но на всех этапах осуществляется контроль.

Дмитрий Чернейко, Евгений Елин, Андрей Рудской и Нисимото Кацотуси (слева направо) уверены в успехе общего проекта. Фото: Архив пресс-службы Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

- Для инженерных вузов очень важен принцип обучения через практику, - говорит ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. - Сейчас перед экономикой стоит задача повышения производительности труда. Но она должна быть осуществлена не за счет увеличения интенсивности труда работника, а благодаря внедрению интеллектуальных систем в производство, цифровому проектированию, моделированию, созданию цифровых двойников, введения полностью автоматизированной системы производства и учета. Правильное построение времени занятости и нагрузок, бережливого отношения к работникам является определяющим.

Формируя пул первых слушателей курсов, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого не стали ограничиваться только будущими машиностроителями. С принципами работы, принятыми в концерне, смогут ознакомиться также студенты, обучающиеся по специальностям "металлообработка", "энергетика", "компьютерные технологии". В вузе не сомневаются: навыки, полученные на практическом курсе от автомобильного концерна, пригодятся студентам независимо от того, на какое предприятие они будут устраиваться в дальнейшем.

И это еще одна особенность сотрудничества Toyota и Политеха. Студенты, прослушавшие курс, ничего не должны компании. Так, студенты после получения диплома смогут устроиться на работу в том числе и на другие автомобильные заводы или на другие промышленные предприятия. Планируется, что в рамках реализации национального проекта Служба занятости населения Санкт-Петербурга будет предлагать предприятиям - участникам проекта трудоустраивать выпускников, обладающих ценными навыками в сфере бережливого производства. Принципы производственной системы Toyota могут быть применены для самых разных отраслей экономики. В том, что предприятия вкладывают ресурсы, но готовят кадры не конкретно под себя, а для города в целом, проявляется ответственность бизнеса. К слову, петербургские промышленные компании проявляют большую заинтересованность в подобных форматах обучения.

Прямая речь

Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга:

- В последние годы появились успешные примеры сотрудничества предприятий с системой образования. Комитет активно вовлечен в построение этого диалога, поскольку наша задача - соединить потребности бизнеса с возможностями системы образования. В рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" вопрос наличия сотрудников, владеющих передовыми производственными технологиями и подходами бережливого производства, встает особенно остро. В Петербурге создается региональный центр компетенций в сфере производительности труда, сотрудники которого будут помогать обучать работников предприятий, но взаимодействие с ведущими учебными заведениями города становится критически важным для успешной реализации нацпроекта. Уверен, что вузы тоже заинтересованы в таком взаимодействии. Им необходимо быть готовыми синхронизировать учебные планы с потребностями конкретных кластеров и предприятий, городской экономики в целом. По-другому уже не будет.

Справка "РГ"

В Петербурге участвовать в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" могут предприятия, выручка которых составляет от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. Компании имеют возможность претендовать на адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях по линии регионального центра компетенций.