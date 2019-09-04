Театр имени Ленсовета объявил планы на сезон

Накануне открытия 86-го сезона Театр имени Ленсовета пригласил журналистов на встречу, чтобы рассказать о своих планах.

- Планы у нас хорошие, большие, - подчеркнула новый художественный руководитель театра, народная артистка России Лариса Луппиан. Ученица Игоря Владимирова, в труппе - с 1974 года, в мае нынешнего года стала худруком ленсоветовской труппы.

Премьеры

Сезон открыли премьерой спектакля "Пиковая дама. Игра" по мотивам повести Пушкина. Режиссер Евгения Сафонова назвала его "сюрреалистическим триллером". (К слову, Дмитрий Быков считает пушкинскую повесть "первым триллером в истории русской литературы").

- Спектакль необычный. Предпремьерный показ накануне закрытия сезона в июле прошел очень шумно, много разных мнений, есть как поклонники, так и противники, - сказала Лариса Луппиан.

В Театре Ленсовета идет спектакль Сафоновой "Медея" (по текстам Еврипида, Сенеки и Хайнера Мюллера).

Осенью приглашенный режиссер Юрий Цуркану будет ставить на Малой сцене известную пьесу Михаила Рощина "Валентин и Валентина". В главных ролях - артисты-дебютанты, только что поступившие в труппу.

Начинается работа над спектаклем "В этом милом старом доме" в постановке Олега Левакова. Пьесу Алексея Арбузова выбрал Михаил Боярский, которому было предложено несколько произведений к юбилею (26 декабря народный артист России, любимец миллионов зрителей, супруг Ларисы Луппиан отметит 70-летие). Для Боярского Театр имени Ленсовета - родной: в 1972 году Игорь Владимиров принял его, выпускника ЛГИТМика, в труппу, где он прослужил до 1986 года. Около десяти лет Боярский вместе с Луппиан заняты в спектакле "Смешанные чувства" (лирическая пьеса американского драматурга Ричарда Баэра, постановка Олега Левакова).

- Почему Михаил Сергеевич выбрал именно эту пьесу Арбузова? В ней представлены три поколения: молодое, среднее и старшее. Роль у Боярского не главная, это не его бенефис, он решил дать дорогу молодым, показать связь времен и поколений, - пояснила Лариса Луппиан.

В январе 2020 года режиссер Александр Кузин (Ярославль) планирует заняться пьесой Островского "Бесприданница". Взяли ее на дебютантов.

В апреле молодой актер и режиссер МХТ имени Чехова Александр Молочников приступит к работе над "Пьесой без названия" Чехова (она же - "Платонов" или "Безотцовщина") - с артистами среднего поколения.

В планах театра - постановка пьесы итальянского драматурга Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора". Заявил о ней Роман Кочержевский, режиссер и актер Театра имени Ленсовета, удачно поставивший в прошлом сезоне спектакль "Мертвые души" (номинирован за режиссерский дебют на премию "Золотой Софит").

Мария Романова (несколько ее спектаклей в репертуаре Театра имени Ленсовета - "Я боюсь любви", "Странствия Нильса", "Птицы") весной начнет работу над сказкой "Золушка" по пьесе Евгения Шварца - для большой сцены.

- Нам не хватает детских спектаклей, - отметила Лариса Луппиан. - Мы хотим, чтобы к нам приходили маленькие зрители и чуть постарше, и молодежь, предпочитающая постановки авангардные, и среднее поколение зрителей, и старшее, петербуржцы и приезжие. Это наша задача - чтобы каждый нашел для себя что-то интересное в нашем театре.

С легендарным спектаклем - долгожителем, настоящим шедевром "Малыш и Карлсон" по повести Астрид Линдгрен, который поставила в 1969 году Нора Райхштейн, театр расставаться не собирается. В нем играли звезды сцены - Алиса Фрейндлих, Анатолий Равикович, Ирина Мазуркевич…. В декабре ему исполнится 50 лет. Сколько же детей посмотрели "Карлсона" за полвека! Спектакль ждет обновление - декораций и актерского состава, некоторое осовременивание - под руководством Олега Левакова.

Иван Благодер, лауреат премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит", поставит спектакль-концерт. Поющая и танцующая ленсоветовская труппа нуждается в такой постановке. Спектакль "Кабаре" Владислава Пази уже ушел из репертуара. В 2015 году в театре был поставлен спектакль-концерт "Такими мы счастливыми бывали…", в котором молодые артисты исполняли песни военных лет.

Руководство ведет переговоры о постановках и с другими известными режиссерами, это Евгений Марчелли, Евгений Писарев, Тимофей Кулябин, Василий Сенин, Яна Тумина. Есть в планах и приглашение прогрессивных европейских постановщиков.

Премьерный спектакль "Пиковая дама. Игра" Фото: Театр имени Ленсовета

Дорогу молодым

В театре состоялся показ, в котором участвовали 140 молодых артистов из разных театральных вузов, в том числе московских. В итоге семь из них пополнили ленсоветовскую труппу. По словам Луппиан, "каждого из них взяли на какую-то роль, у ребят будет возможность себя проявить".

- Мы хотим работать с молодыми, ищем талантливых режиссеров, художников, даем возможность заявить о себе. Дверь открыта! - рассказала худрук.

Продолжит работу режиссерская лаборатория.Первая состоялась в 2014 году, и прошло их уже пять. Нынешнюю посвятят Дню Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта - поддержка начинающих режиссеров, артистов и художников.

- Для нас знаковой в 86 сезоне будет фраза "Связь поколений, связь времен", такой слоган. Мы придумали проект "Связь времен", литературно-просветительский. Наш замысел поддержали редакции журналов "Нева" и "Аврора". Раз в месяц на Малой сцене будет идти новый мини- спектакль. В первом действии актеры будут читать классические произведения российских и зарубежных авторов, во втором - представлены современные литераторы Санкт-Петербурга. Например, в октябре - "Гоголь и Ко", народные артисты России Владимир Матвеев, Елена Маркина, молодые актеры Надежда Федотова, Александр Крымов прочитают "Шинель" Гоголя, а потом петербургский писатель Александр Мелихов будет читать свою повесть "Новорусские помещики". Режиссером этих вечеров станет Мария Романова.

Гастроли

11 и 12 сентября спектакль Юрия Бутусова "Сон об осени" будет показан в городе Осло (Норвегия) на сцене Norske Teater в рамках Международного фестиваля Фоссе, приуроченного к 60-летнему юбилею норвежского драматурга.

25, 26 и 27 октября спектакль "Три сестры" Юрия Бутусова участвует в программе Международного фестиваля в городе Учжене (Китай).8 ноября спектакль "Беглец" Айдара Заббарова по повести Льва Толстого "Казаки" примет участие в программе Биеннале театрального искусства в Москве.

27 и 28 ноября в рамках федеральной программы "Большие гастроли" петербуржцы покажут в Архангельске два спектакля: "Без вины виноватые" Олега Левакова и "Город.Женитьба.Гоголь." Юрия Бутусова.

Тем временем

Директор театра Валерий Градковский рассказал, что ленсоветовцы намерены освоить еще одну площадку - Дом офицеров на Литейном проспекте. Там будут играть некоторые спектакли, а также в будущем использовать помещение под репетиции - на время проведения работ по реконструкции большого зрительного зала театра.