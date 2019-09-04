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04.09.2019 18:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Командные кадры

Три четверти россиян ищут работу через знакомых
Текст: Марина Гусенко
Только каждый четвертый россиянин, желающий найти работу, обращается для этого в службу занятости населения, обратил внимание в обзоре статистики Аналитический центр НАФИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более чем две трети безработных, 71 процент, в первую очередь обращаются к друзьям, родственникам и знакомым, а также ищут новое рабочее место в интернете.

По словам руководителя направления HR-исследований НАФИ Людмилы Спиридоновой, преимущества поиска работы через знакомых очевидны - легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получать информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. Многие не готовы выходить из зоны комфорта и искать работу другими способами, что ведет к потерянным возможностям, констатирует она.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Наше недавнее исследование показало, что цифровые каналы поиска работы укрепляют свои позиции: поиск работы через знакомых, бывших коллег и партнеров осуществляется с помощью социальных сетей и мессенджеров, а специализированными сайтами по поиску работы пользуется почти каждый третий россиянин", - добавила она.

При этом россияне становятся мобильнее и все чаще соглашаются на переезд в другой регион или иную территорию внутри субъекта ради новой интересной и хорошо оплачиваемой работы.

По данным Росстата, в прошлом году внутренними трудовыми мигрантами стали три миллиона человек. По этому показателю лидирует Центральный федеральный округ, что объясняется наличием там большого числа крупных городов, в которые приезжают работать жители близлежащих населенных пунктов. Так, лидером по притоку трудовых мигрантов является Москва (1,6 миллиона человек), а по оттоку - Московская область (904 тысячи человек).

Так же обстоят дела и в Северо-Западном федеральном округе, который занимает третье место по притоку и оттоку трудовых мигрантов. Санкт-Петербург принимает 221 тысячу человек, а из Ленинградской области на работу выезжают 167 тысяч.

Фото: РИА Новости
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Впрочем, как отмечает Людмила Спиридонова, три миллиона человек - это совсем не большая цифра, это примерно четыре процента от общего числа занятых и два процента - от общего населения страны.

"К факторам, сдерживающим трудовую мобильность в России, относятся сложности юридического характера, касающиеся регистрации или "прописки", расходы на переезд, наличие детей школьного возраста. Другой важный сдерживающий фактор - высокая стоимость покупки и аренды жилой недвижимости", - говорит она.

Что касается длительности поиска работы безработными, то в среднем люди трудоустраиваются в течение 7,1 месяца. При этом у женщин этот срок в среднем на месяц больше, чем у мужчин. А больше четверти безработных, 25,5 процента, ищут работу больше года. Но за последний год доля таких людей уменьшилась на 10 процентов, или 2,8 процентных пункта.

Экономика Работа Правительство Росстат Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва
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