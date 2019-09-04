В Академии танца Бориса Эйфмана появились новые классы

К началу учебного года в Академии танца Бориса Эйфмана открылась новая общеобразовательная площадка. Дополнительные помещения для занятий по общеобразовательным предметам, которые появились в Академии танца, позволят учащимся младших классов осваивать обязательную школьную программу так же эффективно, как и специальные хореографические дисциплины.

Сегодня искусству балета в Академии танца Бориса Эйфмана обучаются 330 воспитанников в возрасте от семи до 19 лет.

Директор Академии танца Лали Афанасьева, оценивая на первом педсовете итоги прошедшего учебного года, отметила, что за семь лет педагогическому коллективу удалось максимально эффективно организовать образовательный процесс.

- Несмотря на высокую занятость воспитанников по специальным дисциплинам, учащиеся продолжают демонстрировать высокие результаты по общеобразовательным предметам и успешно сдавать ОГЭ, - сказала она.

На совете были представлены новые сотрудники, и на данный момент Академия танца Бориса Эйфмана на 100 процентов обеспечена учителями.

Новые начальные классы оснащены самым современным оборудованием. Реконструкция здания академии проводилась за счет средств бюджета Санкт-Петербурга с 2016 года.

Важно, что уже в ноябре город открывает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский театр танца Бориса Эйфмана", который станет единым комплексом с Академией танца. Площадка Детского театра располагается в новой части здания академии. Здесь будет зал на 450 мест, что даст возможность воспитанникам проводить репетиции, спектакли и конкурсы на новой сцене, оснащенной по последнему слову техники.

Врио главы города Александр Беглов поблагодарил хореографа Бориса Эйфмана за успешное развитие Академии танца и воспитание нового поколения танцовщиков, которые достойно представляют Санкт-Петербург и Россию во всем мире, и подчеркнул, что уникальное образовательное учреждение будет и дальше получать всестороннюю и своевременную поддержку правительства Санкт-Петербурга.

Учебное заведение неслучайно называют уникальным, ведь оно готовит универсальных балетных танцовщиков, обладающих и классической подготовкой, и особенностями исполнения современного танца. Талантливые воспитанники академии получают все необходимые условия для интеллектуального и духовного развития.

- В своей работе мы стремимся к тому, чтобы наши ученики стали не только безупречными профессионалами, настоящими артистами, но и глубокими и достойными людьми, не мыслящими своей жизни без сцены. Воспитать новую творческую элиту России - высокая миссия Академии танца, - отмечает Борис Эйфман. .