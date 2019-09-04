В современном обществе понятие "благотворительность" знакомо каждому. Так же как и принцип, что голодному надо давать не рыбу, а удочку. Но вот на практике оказывается, что поступить так возможно не всегда: не каждый сможет пользоваться удочкой просто в силу физических особенностей. Эту проблему в Петербурге решают с помощью комплекса мер под названием "Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста".

В Смольном проект пока считают пилотным. Его реализация началась в прошлом году, а подготовка включала создание серьезной нормативной базы. Организация социальной занятости инвалидов ведется в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов" государственной программы "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением городского правительства. Но чем социальная занятость отличается от просто занятости?

- Наши подопечные не могут работать полноценный рабочий день, у них часто бывают обострения болезней, - рассказывает руководитель регионального общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр" Александра Сердитова. - Конечно, у многих из них совсем небольшие пенсии по инвалидности, а у нас они получают зарплату. Но главное - они получают возможность общаться, заводить друзей, выходить из своих четырех стен.

Творческие мастерские "Монастырская слобода", организованные фондом, обосновались в бывших складских корпусах Александро-Невской лавры. "Кедр" сначала создавался для помощи взрослым художникам-инвалидам, но почти сразу начал работать и с одаренными подростками. Сейчас в слободе развиваются четыре направления: изготовление сувенирных кукол и искусственных цветов, керамическая мастерская и мозаика. Продукция в основном реализуется через монастырские ярмарки и другие подобные мероприятия. Несмотря на то что изготовлены вещицы с большой любовью и вкусом, сделать проект коммерчески успешным почти нереально, признаются в фонде.

- Нам бы очень помогло, если бы у нас заказывали сувенирную продукцию для нужд города, - делится надеждой наместник Александро-Невской лавры архимандрит Назарий, епископ Кронштадтский. - Для гостей Петербурга, для людей это были бы хорошие подарки, а для инвалидов - еще одна ниточка, которая привяжет их к полноценной жизни.

В "Монастырской слободе" делают сувенирных кукол, искусственные цветы, керамику и мозаику

Вот в гончарной мастерской девушка Вера расписывает фигурки, прошедшие обжиг. Работает сосредоточенно, на случайных визитеров не отвлекается. Здесь делают, например, керамические домики-подсвечники, разработано несколько разных моделей. А Андрей веселится, вылепливая из глины медузу, рыбку и почему-то гаечный ключ. У него ментальная инвалидность, но с незнакомыми людьми юноша общается с удовольствием.

- Мне здесь нравится, у меня здесь есть друзья, - говорит Андрей. - Зарплату получаем, да. И на себя тратим, и копим.

Средства на оплату труда и закупку материалов поступают из нескольких источников: благотворительные взносы, помощь лавры, гранты и субсидии. А еще - финансирование в рамках исполнения городского законодательства. С 2003 года в Северной столице действует закон "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге", который устанавливает для организаций с численностью сотрудников более ста человек квоту для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента к среднесписочной численности работников. Однако не на любом производстве можно оборудовать рабочие места для инвалидов, поэтому в 2018 году в закон были внесены изменения, которые позволяют компании заключить соглашение о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. В этом случае "организация-донор" берет на себя обязательства и по выплате зарплаты такому работнику.

- Отправная точка - минимальная зарплата по Санкт-Петербургу, для коммерческих организаций в 2019-м это 18 тысяч рублей, - поясняет Александра Сердитова. - Но суммы бывают разные - это и вопрос отработанного времени, и особенности соглашения, заключенного с каждой отдельной организацией.

Кстати, вопросов веры в рабочее время в мастерских не касаются. И на работу принимают не только тех, кто верует и крещен в православии. Но из-за красного кирпичного забора слышен звон лаврских колоколов, а руководитель художественной мастерской увлечен иконописью.

- Конечно, в этой работе есть и миссионерская задача, - рассуждает архимандрит Назарий, - потому что мы хотим донести до человека, что даже когда он одинок, он должен чувствовать, что Бог с ним. Но мы можем только показать дорогу к храму, а идет по ней каждый самостоятельно.

Справка "РГ"

Как уточнили в комитете по труду и занятости населения, за первые шесть месяцев 2019 года в проекте приняли участие 203 инвалида первой и второй групп с различными видами нарушений функций организма, из них 82 процента - инвалиды, имеющие нарушения интеллекта и психики.