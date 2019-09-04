Новости

Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье 14:55
Шуфутинский вспомнил, как прогуливал с Пугачевой философию 14:51
Путин указал главе "Аэрофлота" на рост цен на авиабилеты 14:37
В Петербурге на домах появились списки погибших в блокаду 14:37
В Архангельске из-за сообщения о бомбе эвакуировали техникум 14:36
Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина 14:35
Названа стоимость самых дешевых квартир в домах под снос в Москве 14:34
К 80-летию ВДНХ в столичном метро начал курсировать тематический поезд 14:33
Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной 14:26
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео 14:22
Tele2 предложил пользователям протестировать 5G 14:20
Видео: врач у Малышевой объяснил, что случилось с Алибасовым 14:13
На месте падения Су-25УБ на Ставрополье нашли "черные ящики" 14:03
Минск: На парламентских выборах в миссию от СНГ войдут 400 наблюдателей 13:59
В Волгограде умер один из девяти пострадавших в аварии с минивэном 13:57
Названы самые комфортные города для жизни 13:47
Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом 13:43
Футболистка умерла во время тренировки по смешанным единоборствам 13:43
Скрывающийся за рубежом экс-прокурор Прикамья оправдан по амнистии 13:42
По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело 13:36
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске 13:33
Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство "целительницы" 13:28
В центре Петербурга появится парк "Тучков буян" 13:23
Дмитрий Певцов сыграет Сталина в пьесе по Владимиру Сорокину 13:21
Путин рассказал про строительство новых блоков АЭС в Индии 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Показать дорогу

В Петербурге инвалидам помогают зарабатывать творчеством
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 197(7955)
В современном обществе понятие "благотворительность" знакомо каждому. Так же как и принцип, что голодному надо давать не рыбу, а удочку. Но вот на практике оказывается, что поступить так возможно не всегда: не каждый сможет пользоваться удочкой просто в силу физических особенностей. Эту проблему в Петербурге решают с помощью комплекса мер под названием "Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста".
Архимандрит Назарий: Для гостей Петербурга это подарки, а для инвалидов - ниточка, привязывающая к жизни. Фото: Мария Голубкова Архимандрит Назарий: Для гостей Петербурга это подарки, а для инвалидов - ниточка, привязывающая к жизни. Фото: Мария Голубкова
Архимандрит Назарий: Для гостей Петербурга это подарки, а для инвалидов - ниточка, привязывающая к жизни. Фото: Мария Голубкова

В Смольном проект пока считают пилотным. Его реализация началась в прошлом году, а подготовка включала создание серьезной нормативной базы. Организация социальной занятости инвалидов ведется в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов" государственной программы "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением городского правительства. Но чем социальная занятость отличается от просто занятости?

Фото: Надежда Столярчук
Красноярец рассказал, как инвалидам и здоровым людям понять друг друга

- Наши подопечные не могут работать полноценный рабочий день, у них часто бывают обострения болезней, - рассказывает руководитель регионального общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр" Александра Сердитова. - Конечно, у многих из них совсем небольшие пенсии по инвалидности, а у нас они получают зарплату. Но главное - они получают возможность общаться, заводить друзей, выходить из своих четырех стен.

Творческие мастерские "Монастырская слобода", организованные фондом, обосновались в бывших складских корпусах Александро-Невской лавры. "Кедр" сначала создавался для помощи взрослым художникам-инвалидам, но почти сразу начал работать и с одаренными подростками. Сейчас в слободе развиваются четыре направления: изготовление сувенирных кукол и искусственных цветов, керамическая мастерская и мозаика. Продукция в основном реализуется через монастырские ярмарки и другие подобные мероприятия. Несмотря на то что изготовлены вещицы с большой любовью и вкусом, сделать проект коммерчески успешным почти нереально, признаются в фонде.

- Нам бы очень помогло, если бы у нас заказывали сувенирную продукцию для нужд города, - делится надеждой наместник Александро-Невской лавры архимандрит Назарий, епископ Кронштадтский. - Для гостей Петербурга, для людей это были бы хорошие подарки, а для инвалидов - еще одна ниточка, которая привяжет их к полноценной жизни.

В "Монастырской слободе" делают сувенирных кукол, искусственные цветы, керамику и мозаику

Вот в гончарной мастерской девушка Вера расписывает фигурки, прошедшие обжиг. Работает сосредоточенно, на случайных визитеров не отвлекается. Здесь делают, например, керамические домики-подсвечники, разработано несколько разных моделей. А Андрей веселится, вылепливая из глины медузу, рыбку и почему-то гаечный ключ. У него ментальная инвалидность, но с незнакомыми людьми юноша общается с удовольствием.

- Мне здесь нравится, у меня здесь есть друзья, - говорит Андрей. - Зарплату получаем, да. И на себя тратим, и копим.

Фото: iStock
Минтруд предложил повысить штрафы за нарушение прав инвалидов

Средства на оплату труда и закупку материалов поступают из нескольких источников: благотворительные взносы, помощь лавры, гранты и субсидии. А еще - финансирование в рамках исполнения городского законодательства. С 2003 года в Северной столице действует закон "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге", который устанавливает для организаций с численностью сотрудников более ста человек квоту для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента к среднесписочной численности работников. Однако не на любом производстве можно оборудовать рабочие места для инвалидов, поэтому в 2018 году в закон были внесены изменения, которые позволяют компании заключить соглашение о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. В этом случае "организация-донор" берет на себя обязательства и по выплате зарплаты такому работнику.

- Отправная точка - минимальная зарплата по Санкт-Петербургу, для коммерческих организаций в 2019-м это 18 тысяч рублей, - поясняет Александра Сердитова. - Но суммы бывают разные - это и вопрос отработанного времени, и особенности соглашения, заключенного с каждой отдельной организацией.

Кстати, вопросов веры в рабочее время в мастерских не касаются. И на работу принимают не только тех, кто верует и крещен в православии. Но из-за красного кирпичного забора слышен звон лаврских колоколов, а руководитель художественной мастерской увлечен иконописью.

- Конечно, в этой работе есть и миссионерская задача, - рассуждает архимандрит Назарий, - потому что мы хотим донести до человека, что даже когда он одинок, он должен чувствовать, что Бог с ним. Но мы можем только показать дорогу к храму, а идет по ней каждый самостоятельно.

Справка "РГ"

Как уточнили в комитете по труду и занятости населения, за первые шесть месяцев 2019 года в проекте приняли участие 203 инвалида первой и второй групп с различными видами нарушений функций организма, из них 82 процента - инвалиды, имеющие нарушения интеллекта и психики.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике