В Архангельске из-за сообщения о бомбе эвакуировали техникум

Около полудня 4 сентября в Архангельский политехнический техникум поступило сообщение о том, что он заминирован. На место прибыли все экстренные службы, около 500 студентов и сотрудников учебного заведения были эвакуированы.

Как сообщила пресс-служба РУ ФСБ России по Архангельской области, правоохранительные органы и администрация техникума делают все необходимое для обеспечения безопасности. Проверяются все помещения в здании на проспекте Обводный канал, 2.

Взрывных устройств не обнаружено. Учащихся отправили по домам.

- Личность человека, сообщившего о минировании учебного заведения, уже установлена, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Ранее источники в экстренных службах сообщали, что о якобы заложенной в техникуме бомбе его охраннику сообщил студент, который сразу после этого убежал.