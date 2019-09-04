В Кронштадте паралимпийцы получили спортивную площадку

В Кронштадте для спортсменов с ограниченными возможностями обустроили специализированную спортплощадку. Впрочем, заниматься на ней смогут все желающие.

Здесь есть все для тренировок будущих паралимпийцев и обучения "особенных детей" навыкам активной жизни - площадки для лечебной физкультуры со специальными тренажерами, поля для коллективных игр в мини-гольф, баскетбол, волейбол и игры бочча. Все элементы площадки оснащены по международному стандарту для занятий паралимпийскими видами спорта.

Выступая на открытии нового объекта, спортсмен-паралимпиец, колясочник Владимир Лебедев, участник многих российских соревнований, сказал, что безмерно рад тому, что такая спортплощадка появилась наконец и в Кронштадте. По словам Владимира, в городе проживает немало людей, которые, как и он, несмотря на нелегкий диагноз, готовы заниматься спортом. Раньше для профессиональной подготовки требовалось выезжать в Петербург, что, учитывая специфику спортсменов и удаленность города-острова, было не так-то просто. Теперь все тренировки можно проводить буквально рядом с домом.