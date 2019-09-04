В Ленобласти поезд протаранил легковушку

В Волховстроевском районе Ленинградской области на перегоне между станциями "Теребочево" и "Глажево" поезд влетел в легковой автомобиль, внезапно выехавший на железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

С места происшествия были госпитализированы три человека, все они находились в легковом автомобиле. В поезде никто не пострадал.

В ОЖД отмечают, что автомобиль выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист увидел машину за несколько секунд, применил экстренное торможение, но остановить поезд сразу не удалось.

Разбирательство обстоятельств случившегося заняло около сорока минут. Пострадавших отправили в больницу, а поезд № 225, направляющийся из Мурманска в Адлер, продолжил свой путь.