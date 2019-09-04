В Петербурге на домах появились списки погибших в блокаду

В Санкт-Петербурге на доме номер 2 по улице Чайковского вывесили список жильцов, которые жили здесь и погибли во время блокады, сообщают устроители акции "День памяти жертв блокады 8 сентября".

- В этом доме в годы блокады погибло 319 жильцов, ушли из жизни целые семьи, - говорит руководитель акции Анастасия Принцева. - Мы развешиваем списки с именами погибших и годами их жизни, чтобы привлечь внимание горожан к приближающейся скорбной дате - 8 сентября. Это день начала фашистской блокады нашего города. Когда ты наглядно видишь, какое количество людей умерло за несколько месяцев в одном доме, ты осознаешь масштаб пережитой городом трагедии. Острее чувствуешь героизм горожан, в какой-то мере испытываешь сопричастность к тем событиям.

Организаторы общегородской акции "День памяти жертв блокады" призывают всех горожан 8 сентября принять участие в поминальных блокадных чтениях: огласить вслух списки погибших в страшные блокадные дни.

- День памяти жертв блокады должен стать народным петербургским ритуалом, где следует помянуть всех, кто пал замертво на улице, умер в промерзших коммунальных квартирах или ушел под лед вместе с грузовиками на Дороге жизни, - говорит идеолог проекта Лев Лурье.

К акции уже присоединились государственный Эрмитаж, Русский музей, музей Анны Ахматовой, Капелла, Дом журналиста, Дом актера, Театр "Балтийский дом", музей Достоевского, и ещё более 40 других организаций.