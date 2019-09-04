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04.09.2019 13:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге появится сад Жореса Алферова

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Безымянный сад, который расположен на севере Петербурга, между проспектом Науки и улицей Верности, может быть назван именем Жореса Алферова. Такое решение вынесла Топонимическая комиссия при комитете по культуре Санкт-Петербурга на своем внеочередном заседании.Вопрос об увековечении памяти выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова был рассмотрен в связи с с Указом Президента Российской Федерации от 12.07.2019 № 332 "Об увековечении памяти Ж.И. Алферова".

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Комиссия приняла рекомендательное решение о присвоении саду, расположенному в Калининском районе Санкт-Петербурга, названия "Сад Жореса Алферова". По словам председателя комитета по культуре Константина Сухенко, главной задачей Топонимической комиссии был поиск достойного места для увековечения памяти Жореса Ивановича. Это решение тем более диктовало членам комиссии особую ответственность, что не только петербуржцы, но и мировая общественность вполне осведомлены о масштабе личности и международном авторитете великого ученого.

- Благоустроенный сад площадью в восемь гектаров стал настоящей находкой, - подчеркивает Константин Сухенко. - Тем более, что рядом с будущим центром притяжения расположены проспект Науки, а также улицы, названные именами ученых - Карпинского, Софьи Ковалевской, Бутлерова, Крашенинникова.В комитет по культуре уже рассматривают идеи о проведении в саду мероприятий, посвященных теме науки.

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