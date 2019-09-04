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04.09.2019 18:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Решат одним звонком

В Петербурге создадут единую социальную справочную службу
Текст: Ольга Штраус ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
До конца 2019 года в Санкт-Петербурге будет создана единая социальная справочная служба. Об этом в ходе посещения "Городского информационно-расчетного центра" заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его мнению, местным справочным службам различной направленности вполне по силам объединить свои базы данных, наладить взаимодействие с федеральными структурами и создать единую социальную справочную службу на базе диспетчерского центра комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

До конца года будет введен единый номер, по которому человек сможет уточнить, какие льготы ему положены и куда за ними обращаться

Как известно, сейчас исполнительные органы государственной власти города, государственные фонды, благотворительные и общественные организации в сфере социальной защиты имеют самостоятельные информационно-справочные службы. Каждая из них информирует жителей Северной столицы по отдельным вопросам, касающимся исключительно сферы своих компетенций. Из-за этого горожанам, которые хотят узнать подробнее о своих правах и льготах, получить необходимую помощь, приходится держать в памяти множество телефонов, путешествовать по различным интернет-сайтам.

Александр Беглов подчеркнул, что до конца года правительством города будет введен единый трехзначный номер, по которому человек сможет уточнить, какие льготы ему положены и куда за ними обращаться.

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- Это будет единая социальная справочная служба, устроенная по принципу "одного звонка", - подчеркнул глава города. - Любой гражданин сможет воспользоваться ее услугами, вне зависимости от того, идет ли речь о федеральных или региональных льготах.

Набрав простой трехзначный номер, человек напрямую выйдет на оператора единой социальной справочной службы, который проконсультирует гражданина по всем вопросам, а при необходимости перенаправит его звонок на компетентного специалиста в другую организацию или учреждение. Таким образом, исчерпывающая консультация, запись на прием в орган социальной защиты или вызов специалиста на дом будут осуществляться во время одного обращения.

- Социальное развитие города - один из наших безусловных приоритетов, - говорит Александр Беглов. - Все, что сегодня предпринимает правительство Петербурга, делается для его жителей.

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И горожане уже заметили подвижки. Например, в этом году стартовали несколько новых программ для молодых и многодетных семей. Расширены меры поддержки граждан старшего поколения - в частности, введен бесплатный круглогодичный проезд на электричках для пенсионеров. Право на льготы получили блокадники, ранее не имевшие такого статуса из-за того, что находились в зоне блокады недостаточно продолжительное время.

Особое внимание руководство города обращает на то, чтобы минимизировать время, которое человек тратит на оформление льгот. Так, успешно начала действовать Единая карта петербуржца - электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи.

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