Завтра в Петербурге откроются для пассажиров три новые станции метро. Возведение этого участка Фрунзенского радиуса Санкт-Петербургского метрополитена началось в 2012 году.

За семь лет метростроители проложили тоннель протяженностью 5,23 километра и построили три платформенных комплекса с пассажирскими вестибюлями - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы", а также электродепо "Южное". Первая из перечисленных станций (она же пока конечная) относится к станциям наземного типа - как, например, "Купчино" в той же части города. Однако для Северной столицы это, скорее, исключение - большинство станций петербургского метрополитена относятся к типу "глубокого заложения", это связано с особенностями невских грунтов.

Художественное оформление новых станций продолжает традиции петербургского метрополитена. Например, станция "Проспект Славы", рядом с которой расположен парк Героев-пожарных, станет импровизированным музеем. В пешеходном переходе вестибюля установлены три пожарные машины разных поколений, а стены декорированы художественными панелями с историческими изображениями пожарных. В самом вестибюле станции разместили мозаичное панно, посвященное воинам-интернационалистам, а на станции "Дунайский проспект" - витражи с изображениями европейских городов, расположенных на реке Дунай.

Новые станции петербургского метрополитена существенно улучшат транспортную доступность активно развивающихся районов города. Новостройки Колпино, поселков Шушары и Славянка свяжут со станцией метро "Шушары" новые автобусные маршруты.

- Когда-то наша часть Фрунзенского района между Ивановским путепроводом и Московским проспектом в часы пик была настоящей ловушкой, - рассказала жительница Купчино Наталья Фролова, - однако потом были построены "Бухарестская" и "Международная". Отрадно, что метро идет дальше, новые пути появляются у жителей Шушар и Колпино. Отчасти, наверное, новые станции "фиолетовой" ветки разгрузят и "синюю".