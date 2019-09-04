В Петербурге упростили порядок предоставления земельного капитала

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое упрощает порядок предоставления земельного капитала. Теперь на льготу смогут претендовать те семьи, у которых возник кратковременный пробел в регистрации на территории города, сообщает пресс-служба Смольного.

Нововведения подразумевают, что семью не будут снимать с учета в качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка при перерыве в регистрации на срок до трех месяцев.

Земельный капитал начали предоставлять в Петербурге в 2011-м году. Участки или компенсацию в размере более 300 тысяч рублей предоставляют семьям, где воспитывается трое и более несовершеннолетних детей.

Для получения льготы нужно, чтобы родители и дети имели петербургскую прописку.

Правда, многие семьи сталкивались с тем, что их снимали с учета из-за того, что у них возникал перерыв в регистрации. Это объяснялось не тем, что люди уезжали из города: многие после прибавления в семье старались улучшить свои жилищные условия, покупали квартиры, брали ипотеку. При переезде семьи снимались с регистрационного учета по предыдущему месту жительства и прописывались в новых квартирах. Но все эти процедуры занимали некоторое время, соответственно в документах возникал пробел и семьи снимали с учета. Сейчас с поправками в городское законодательство это коллизия устранена.