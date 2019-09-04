В 2020 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) запланировал отреставрировать 60 жилых домов-памятников в Санкт-Петербурге. Об этом на так называемых нулевых чтениях бюджета города рассказал председатель комитета Сергей Макаров. В 2020 году предстоит спроектировать реставрацию зданий. На эти цели в городском бюджете следующего года предполагается заложить 184 миллиона рублей. Сами работы начнут в 2021 году.

- Лицо города, его улиц - фасады. Для горожан это предмет особого внимания и гордости, - подчеркнул врио губернатора Александр Беглов. - Даже малейшее небрежение в отношении облика наших домов вызывает справедливое негодование жителей. К сожалению, не всегда наше трепетное отношение к историческому облику города подкрепляется делами. Сердце кровью обливается, когда видишь, как уродуют уникальные фасады некоторые горе-строители. Мы должны раз и навсегда пресечь саму возможность таких нарушений и заняться восстановлением разрушенного временем или недобросовестными строителями.

Напомним, ранее полномочия по реставрации наиболее сложных фасадов жилых домов - памятников в Петербурге передали от Фонда капитального ремонта КГИОПу.

Теперь комитет планирует внести в программу реставрации фасадов со сложным декором 255 жилых домов - памятников культуры, которые имеют наиболее сложные фасады, насыщенные разными элементами отделки и требуют к себе особого подхода. Формирование их списка продолжается. По данным КГИОП, в Петербурге сосредоточено около 15 процентов всех российских домов-памятников. Объектами культурного наследия здесь признано 1851 здание - в четыре раза больше, чем в Москве.

Предполагается, что ежегодно комитет будет реставрировать до 30 фасадов. На эти цели понадобится 1,7-1,9 миллиарда рублей. Приоритет будет отдаваться домам Василеостровского, Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов, Пушкина и Кронштадта. Всего на реставрацию потребуется 16,2 миллиарда, а на разработку проектной документации - 824 миллиона рублей. Одним из источников финансирования станет туристический сбор. Председатель Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина отметила, что это позволит в полтора раза увеличить реставрационный бюджет Санкт-Петербурга.

- Мы намерены не просто отреставрировать старинные дома, а вернуть им утраченный декор, - добавил Сергей Макаров. - Это разнообразные башенки, шпили, решетки, лепнина, кованые элементы - словом, все то, что формировало подлинный исторический облик здания.

Декор будет восстанавливаться не только со стороны фасадов, но и со стороны дворов. То же самое относится к дверям в парадных и окнам квартир. По мнению властей, в серьезную проблему превратилась установка в домах дешевых пластиковых окон и металлических дверных коробок. Поэтому двери предполагается менять, а пластик - красить специальными красками в подходящие цвета.

Цифра

1851 здание признано объектами культурного наследия в Петербурге.