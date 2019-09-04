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04.09.2019 14:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мельница - как мотор

Туристам расскажут о самобытности Курострова
Текст: Диана Титенко (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 197(7955)
В Архангельской области для туристов открыли маршрут по деревням, окружающим малую родину Михаила Ломоносова на холмогорском Курострове.
Проект "Ровдина гора" призван восстановить мельницу-голландку. Фото: Татьяна Сухановская Проект "Ровдина гора" призван восстановить мельницу-голландку. Фото: Татьяна Сухановская
Проект "Ровдина гора" призван восстановить мельницу-голландку. Фото: Татьяна Сухановская

В частности, гостям Поморья предлагают познакомиться с Ровдино, где жил знаменитый корабельный мастер Степан Негодяев-Кочнев. Семья Негодяевых в XVIII веке построила здесь судостроительную верфь, а в XIX - ветряную мельницу-голландку. Проект "Ровдина Гора" призван восстановить ее, а также привлечь туристов в эти красивейшие места, на необъятные двинские просторы.

В центре Петербурга появится парк "Тучков буян"

- Маршрут построен таким образом, чтобы туристы сразу после посещения родины Ломоносова смогли бы приехать на Ровдину Гору и посмотреть ветряную мельницу, - рассказала "РГ" глава Холмогорского района Наталья Большакова. - Она сейчас находится в аварийном состоянии, но вошла в проект президентского гранта "Северные мельницы". В первую очередь планируем провести противоаварийные работы - они начнутся в октябре.

Отметим, что подобных мельниц на Русском Севере осталось всего три. По оценке голландских экспертов, посетивших деревню в начале июня, памятник архитектуры еще можно восстановить и даже привести в рабочее состояние.

- Голландцы подарили нам шикарную метафору: "Мельница лишь внешне напоминает здание, на деле это мотор!" - сказал соорганизатор проекта "Ровдина Гора" Николай Выморков. - Мы рассматриваем мельницу как мотор, который способен дать энергию для развития территории.

К 80-летию ВДНХ в столичном метро начал курсировать тематический поезд

Так, жители деревни и волонтеры превратили заброшенный гараж сельхозтехники в музейную площадку и концертный зал. Есть идея создать в Ровдино и музей "живых лодок", здесь будут строить традиционные суда и использовать их для активного отдыха.

Между тем традиционные промыслы и самобытность Курострова с каждым годом набирают популярность у туристов. Например, первый фестиваль света и попутного ветра "Ровдина Гора", прошедший здесь в августе, посетили больше тысячи человек - такого наплыва гостей в этой деревне не было никогда.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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