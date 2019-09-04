В Архангельской области для туристов открыли маршрут по деревням, окружающим малую родину Михаила Ломоносова на холмогорском Курострове.

В частности, гостям Поморья предлагают познакомиться с Ровдино, где жил знаменитый корабельный мастер Степан Негодяев-Кочнев. Семья Негодяевых в XVIII веке построила здесь судостроительную верфь, а в XIX - ветряную мельницу-голландку. Проект "Ровдина Гора" призван восстановить ее, а также привлечь туристов в эти красивейшие места, на необъятные двинские просторы.

- Маршрут построен таким образом, чтобы туристы сразу после посещения родины Ломоносова смогли бы приехать на Ровдину Гору и посмотреть ветряную мельницу, - рассказала "РГ" глава Холмогорского района Наталья Большакова. - Она сейчас находится в аварийном состоянии, но вошла в проект президентского гранта "Северные мельницы". В первую очередь планируем провести противоаварийные работы - они начнутся в октябре.

Отметим, что подобных мельниц на Русском Севере осталось всего три. По оценке голландских экспертов, посетивших деревню в начале июня, памятник архитектуры еще можно восстановить и даже привести в рабочее состояние.

- Голландцы подарили нам шикарную метафору: "Мельница лишь внешне напоминает здание, на деле это мотор!" - сказал соорганизатор проекта "Ровдина Гора" Николай Выморков. - Мы рассматриваем мельницу как мотор, который способен дать энергию для развития территории.

Так, жители деревни и волонтеры превратили заброшенный гараж сельхозтехники в музейную площадку и концертный зал. Есть идея создать в Ровдино и музей "живых лодок", здесь будут строить традиционные суда и использовать их для активного отдыха.

Между тем традиционные промыслы и самобытность Курострова с каждым годом набирают популярность у туристов. Например, первый фестиваль света и попутного ветра "Ровдина Гора", прошедший здесь в августе, посетили больше тысячи человек - такого наплыва гостей в этой деревне не было никогда.