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В поселке Ерцево Архангельской области 230 детей сели за новые парты в только что построенной школе: из ветхих и холодных деревянных зданий она переехала в современный двухэтажный корпус. 1 сентября в просторном дворе собрался весь поселок, даже младенцев в колясках привезли - открытие школы стало праздником для каждой семьи.
Игорь Орлов: Детям вернули веру в то, что они нужны малой родине. Фото: Антон Чепалагин Игорь Орлов: Детям вернули веру в то, что они нужны малой родине. Фото: Антон Чепалагин
Игорь Орлов: Детям вернули веру в то, что они нужны малой родине. Фото: Антон Чепалагин

- Этот день - начало новой эпохи для Ерцево. Создана новая точка отсчета - детям вернули веру в то, что они нужны своей малой родине, что здесь их любят. Эта школа по своему оснащению ничем не уступает городским, поэтому я уверен, что ребята будут учиться с удовольствием, - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Построена школа по поручению президента: несколько лет назад в Архангельске на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона, к Владимиру Путину обратился ерцевский предприниматель Евгений Курилов и попросил ускорить строительство школы. Из консолидированного бюджета для этого было выделено 392,5 миллиона рублей. Первую сваю забили в 2017-м: на строительство и полное оснащение учебного заведения, по словам главы Коношского района Олега Реутова, ушло два с небольшим года.

...В каждом классе здесь новая мебель, интерактивные доски. С нуля оборудованы лаборатории физики, химии, биологии. А такой стадион с футбольным полем и беговыми дорожками в больших городах еще поискать! Кстати, школе присвоено имя выпускника - Героя Советского Союза Сергея Бочарова.

Этот день - начало новой эпохи для Ерцево

Одним словом, поселок начал создавать свою новую историю. Главное доказательство - 24 первоклашки, севшие за парты в 1-м "А" и в 1-м "Б". Для сравнения: в выпускном классе здесь всего четверо учеников. А теперь... Увозить детей "от хорошей школы" никому не хочется. Так считает и воспитатель ерцевского детского сада Ирина Сибирякова: 1 сентября она привела в седьмой класс сына Пашу, "на подходе" - дочь Ксюша, которая в следующем году отправится в первый класс.

- О старой школе нам даже вспоминать не хочется, - делится впечатлениями Ирина. - Нам бы теперь новый детский сад...

Тем временем отдельное крыло в новом здании занимает школа искусств, где после уроков 60 сельских ребят занимаются музыкой, живописью и пробуют силы в иконописи: здесь, в Ерцево, почти двадцать лет преподает признанный в регионе иконописец Елена Дербина.

Сегодня в школе искусств лежат 39 новых заявлений. Но педагоги пожаловались губернатору: учебники давно не обновлялись. К примеру, в кабинете музыки лежат ноты, выпущенные еще в 1977-м. Причем ситуация не уникальна - такой дефицит сегодня испытывают многие школы области.

- Нам необходимо начать процесс реновации учебной литературы для всех школ искусств Архангельской области, - ответил Игорь Орлов. - Поручаю министерству образования и науки разработать программу по обеспечению их учебниками.

...А на церемонии открытия школы губернатор сказал то, чего от него в этот день больше всего ждали люди: в Ерцево появится новый детский сад.

- Опыт строительства детских садов в регионе - а мы построили уже больше 30 - говорит о том, что нам все по плечу, - отметил Игорь Орлов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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