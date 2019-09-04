В Пскове автомобиль снес остановку с пассажирами

В 7.40 утра 4 сентября в Пскове на улице Леона Поземского автомобиль Chevrolet Cruze, находящийся под управлением 67-летнего местного жителя, вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились ожидающие автобуса люди.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, четыре человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Установлено, что водитель Chevrolet Cruze внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Оказавшийся без управления автомобиль вынесло на тротуар, транспортное средство столкнулось с остановкой, проехав ее павильон насквозь. В результате водитель погиб, четыре женщины, находившиеся на остановке, госпитализированы с различными травмами. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В салоне Chevrolet Cruze также находился двадцатилетний сын погибшего водителя, юноша остался невредимым. Также не пострадали успевшие вовремя покинуть остановку пешеходы.