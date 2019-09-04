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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сканер выявит больного

Зачем вологодской школе тепловизор
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
В одной из самых крупных школ Вологды установили тепловизор. Этот прибор будет сканировать всех учеников и определять температуру их тела. Если она окажется повышенной, об этом сразу же станет известно и медику, и родителям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специальный прибор смонтировали в средней школе N 30, в которой обучаются более 1,6 тысячи детей. Естественно, ситуация с эпидемическими заболеваниями, такими как грипп и острая вирусная инфекция в учебном заведении достаточно серьезная. Если в школу приходит ребенок с первичными простудными признаками, через несколько дней может заболеть полкласса. А потом уже эпидемия распространится и по школе.

Именно поэтому перед началом осеннего сезона заболеваемости и решили смонтировать тепловизор. Он находится на потолке напротив центрального входа в школу.

Фото: iStock
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В устройстве две камеры: одна будет сканировать всех входящих в здание, вторая - фотографировать. Данные сразу же отправят на компьютер на вахте. Если тепловизор покажет повышенную температуру тела, руководство образовательного учреждения примет необходимые меры: вызовет медработника в школу или позвонит родителям ученика.

- Мы очень внимательно следим за здоровьем внучки, делаем сезонные прививки, закаляем, плаваем в бассейне, - рассказала корреспонденту "РГ" бабушка одной из учениц школы N30 Ирина Николаева. - Но иногда нельзя ничего предугадать. Кто-то из одноклассников приходит на уроки больным, кашляет и чихает. На бюллетень отправляется треть класса. Если родители не следят, то прибор вовремя зафиксирует повышение температуры и обезопасит других детей от вируса.

Полноценно тепловизор начнет работать через неделю. В настоящее время на нем устанавливают специальное программное обеспечение.

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