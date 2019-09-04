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04.09.2019 17:33
Проект: В регионах

Аэропорт Волгограда может стать транспортным хабом юга России

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Губернатор Андрей Бочаров высказал намерение сделать аэропорт Волгограда крупным транспортным узлом. Сегодня регулярное воздушное сообщение даже в крупных городах России достаточно ограничено. Чаще всего добираться приходится через Москву. Открытие новых направлений было бы удобно не только волгоградцам, но и жителям соседних регионов: из Элисты или Астрахани добраться до Волгограда намного быстрее, чем до столицы.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Об этом шла речь на встрече главы области с вице-президентом департамента продаж и маркетинга авиакомпании "Туркиш Эйрлайнз" Махмутом Йайлой.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Строительство трассы в обход Волгограда началось раньше графика

По данным пресс-службы администрации области, сегодня гостей города принимают два новых терминала внутренних и международных авиалиний. Построена взлетно-посадочная полоса для широкого спектра воздушных судов. Аэродром оснащен навигационным оборудованием, позволяющим принимать и отправлять самолеты даже в сложных метеоусловиях. Новая железнодорожная ветка, построенная к чемпионату мира по футболу, соединили воздушную гавань с центром города. Модернизация не закончена. Итогом ее третьего этапа станет создание мультимодального комплекса, объединяющего авиационные, железнодорожные и автобусные перевозки.

- В 2014 году мы начинали с 613 тысяч авиапассажиров, в 2018 перевезли 1,2 миллиона, в этом году выйдем на 1,35 миллиона человек. Мы можем увеличить пассажиропоток в 2021 году еще на сто тысяч человек. Темп прироста у нас выше среднеотраслевого по России. Нам есть куда стремиться, мы не останавливаемся на достигнутых результатах, - сказал Андрей Бочаров.

Турецкая компания изучает перспективы включения Волгограда в свою сетку маршрутов.

- Мы действительно рады рассматривать возможность полетов в Волгоград, потому что это важное историческое направление в России. Заходя на тот или иной рынок, мы хотим, чтобы в сотрудничестве были заинтересованы и органы местной власти, чтобы вместе с нами развивались и те компании, которые будут с нами сотрудничать, - отметил Махмут Йайла.

С апреля этот авиаперевозчик базируется в новом аэропорту Стамбула, пропускная способность которого на первом этапе составляет 90 миллионов пассажиров в год, а к полному завершению реализации проекта приблизится к 200 миллионам. Сегодня самолеты "Туркиш Эйрлайнз" летают в 123 страны мира по 338 направлениям. Парк составляет 341 авиалайнер, в ближайшие четыре года его планируют пополнить еще 220 новыми самолетами. В числе маршрутов компании - рейсы в десять городов России.

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