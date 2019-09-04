Астраханская полиция задержала похитителей газа на 13,5 млн рублей

В Астраханской области задержана группа из шести человек, подозреваемых в краже природного газа на 13,5 миллионов рублей. Среди подозреваемых - директор коммерческой фирмы, старший техник по эксплуатации, менеджер, администратор, диспетчер и мастер. Возбуждено уголовное дело.

Ворованное углеводородное топливо поставлялось в супермаркеты и рестораны региональной торговой сети.

"Обнаружены шесть врезок в магистральную сеть на крышах и чердаках, а также других помещениях офисных зданий и жилых домов Астрахани. Отводы были замаскированы под системы охлаждения, стойки и опоры металлоконструкций, замурованы в бетонные стены", - сообщила "РГ" следователь регионального управления МВД России Наталья Калашникова.

Причем, как отметили оперативники, врезки осуществлялись высокотехнологичным оборудованием, в том числе с помощью металлодетектеров, а для документирования сделок привлекались специалисты - метрологи. Однако газ шел "потребителям" минуя приборы учета. Похищенное голубое топливо, общим объемом несколько тысяч кубометров, использовалось в пекарнях, на кухнях ресторанов и в кафе. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила свыше 13,5 миллионов рублей.

"В ходе обысков, проведенных в супермаркетах и заведениях общепита, полицейские изъяли серверы, документацию, компьютерную технику и носители информации", - рассказала Наталья Калашникова.

Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое отправились под домашний арест, остальные получили подписки о невыезде. Следствием устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Отметим, что в 2017 году астраханские полицейские задержали пятерых человек, которые по заказу владельца сауны, установили счетчики, позволяющие не платить за коммунальные услуги. В ходе обыска, который прошел сразу по 20 адресам, полицейские изъяли 18 счетчиков и пульты дистанционного управления к ним, а также специальные устройства, позволяющие блокировать циферблат счетчика. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей

Кстати

Два года назад в Астраханской области сотрудники полиции задержали пять человек специализировавшихся на переделке приборов учета электроэнергии. Самодельные счетчики позволяли платить за электричество по минимальному тарифу. В ходе обыска в мастерской найдено 23 счетчика, 13 дистанционных пультов, 27 штемпелей с оттиском средств измерений, идентичных оттиску заводов-изготовителей, четыре пломбиратора и неиспользованные свинцовые пломбы.