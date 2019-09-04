Суд обязал крымчанина выплатить банку 139 миллионов рублей - долг за потребительский кредит, который, как утверждает мужчина, он не брал. Правозащитники недоумевают: как водителю с зарплатой в девять тысяч рублей могли выдать наличкой беззалоговый кредит на сумму 120 миллионов?

После получения повестки в суд 27-летний симферополец Данил обратился за помощью в правозащитный комитет "Дело чести". Изучив его дело, эксперты комитета пришли к выводу, что из-за своей доверчивости и финансовой неграмотности парень попал в сети мошенников. Но при этом вызывает сомнение и правомерность действий сотрудников банка.

Произошла эта история два года назад. По словам Данилы, его знакомый Осман попросил его быть поручителем в банке. Парень согласился, хотя их не связывали ни дружеские, ни деловые отношения. В беседе с корреспондентом "РГ" Данил признался, что не знал о том, что в случае, если заемщик отказывается платить кредит, обязательства переходят поручителю.

Он подписал документы, согласно которым стал соучредителем некоего ООО и отдал Осману ксерокопию своего паспорта.

- Мы приехали в банк, чтобы я выступил поручителем. Я в этот день никаких договоров не подписывал. Там было уже все готово, нам выдали наличные в мешках, Осман погрузил их в машину и уехал, - рассказывает Данил.

Позже оказалось, что он стал не поручителем, а созаемщиком вместе с Османом. Кредитный договор он не видел, не подписывал его в банке и не знал о размере кредита.

- Меня удивила выдача такой большой суммы без залогового обеспечения, о чем свидетельствует кредитный договор. Их перечисляют на счет заемщика, а не выдают наличными, - говорит председатель правления крымской региональной общественной организации "Правозащитный комитет "Дело чести" Артем Шубин.

Судя по кредитному договору, который был заключен 25 мая 2017 года, банк выдал потребительский кредит Данилу и Осману в размере 120 миллионов рублей под 18 процентов годовых. Вернуть его заемщики должны до 21 мая 2020 года. Обеспечением кредита является заключение в будущем договора поручительства с созданным в 2016 году ООО, соучредитель которого Данил, а также транспорт второго заемщика. Данил утверждает, что его подпись на договоре подделали.

Решение суда первой инстанции по иску банка к должникам было вынесено 17 апреля 2019 года. В судебном заседании правозащитник Виктория Жуковская безуспешно пыталась выяснить у представителя банка, каким образом водителю с зарплатой в девять тысяч рублей предоставили кредит на такую сумму за несколько минут, без справки о доходах и залогового имущества. Защита также просила предоставить копию протокола заседания большого кредитного комитета и совета директоров банка, которые одобрили выдачу 120-миллионого кредита. Но в этом правозащитникам было отказано. Также представитель банка не смог объяснить, как вообще могли одобрить такой кредит.

Помимо этого, суд отказал в проведении почерковедческой экспертизы подписи на кредитном договоре. Позже Данил заказал ее сам, и эксперты подтвердили, что он не подписывал кредитный договор.

И все-таки суд удовлетворил иск банка и обязал Данила выплатить финансовому учреждению 139 миллионов рублей. Адвокаты подали апелляцию, в сентябре состоится судебное заседание. Ни бизнеса, ни имущества, ни работы у парня нет. По словам Виктории Жуковской, он как должник не сможет выехать за пределы РФ и должен будет выплачивать банку половину зарплаты.

По словам правозащитников, как показывает практика, банк списывает 100 процентов заработной платы. В этом случае долг Данил будет возвращать в течение 1300 лет.

Правозащитники предполагают, что в этом деле не обошлось без мошенничества со стороны сотрудников банка. Обычно такие махинации с выведением денег происходят накануне банкротства финучреждения. Именно в 2017 году в банке ввели временную администрацию, а позже поменялся инвестор.

Кстати

Похожая история произошла в Подмосковье. Там дворник оказалась должна банку два миллиарда рублей. Прежние работодатели вручили ей на подпись пакет документов, согласно которым она оказалась учредителем и директором компании, взявшей в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротившейся. Зарплата должницы - 15 тысяч рублей.

В неприятную финансовую ситуацию попал и житель Элисты. По данным управления ФССП Калмыкии, за ним числится 135-миллионный долг одному из коммерческих банков. Сам должник утверждает, что никогда не брал там кредит. Как выяснилось, мужчина в декабре 2017 года потерял свой паспорт и восстановил его. А в феврале 2018-го арбитражный суд принял решение о взыскании с него долга.

Нет документа - нет кредита

Корреспондент "РГ" попробовала взять потребительский кредит на два миллиона в одном из банков. Оказалось, что сделать это совсем непросто. Консультант сообщила, что срок рассмотрения заявки на оформление кредита - до трех рабочих дней. Из документов потребовали СНИЛС, справку по форме 2-НДФЛ за последние полные шесть месяцев, копию трудовой книжки, заверенную работодателем. Также сообщили, что, поскольку сумма превышает один миллион рублей, необходим созаемщик.

В другом банке, чтобы взять потребительский кредит до 10 миллионов рублей, надо предоставить справку о доходах за шесть месяцев, а также залоговое движимое и недвижимое имущество.

Тем временем

Банк России приглашает жителей Крыма принять участие в социологическом опросе по финансовой грамотности, которое стартовало 26 августа и продлится до 15 сентября.

В анкете около 30 вопросов о кибербезопасности, семейном бюджете, инвестициях, налогообложении и страховании, признаках финансовых пирамид, кредитах и вкладах.

- По ответам жителей нашего региона мы увидим наиболее актуальные и проблемные вопросы и будем готовить полезные информационные материалы и выстраивать мероприятия по финансовому просвещению, - рассказала управляющая отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка РФ Ирина Яблучанская.

Опрос проводится онлайн. Чтобы принять в нем участие, необходимо пройти по ссылке.