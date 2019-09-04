ФСБ раскрыла в Краснодаре сеть подпольных игровых клубов

В Краснодаре оперативники ФСБ выявили сеть подпольных игровых залов, которые действовали в Прикубанском и Карасунском округах города.

По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, в ходе операции были изъяты 93 компьютера, программное обеспечение, а также "черновая" бухгалтерская документация со сведениями о доходах от незаконной деятельности предприятия.

"Все это игровое оборудование отправлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов подпольного бизнеса", - сообщили в ведомстве.