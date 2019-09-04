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04.09.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ раскрыла в Краснодаре сеть подпольных игровых клубов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре оперативники ФСБ выявили сеть подпольных игровых залов, которые действовали в Прикубанском и Карасунском округах города.

Фото: Управление Росгвардии по Костромской области
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По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, в ходе операции были изъяты 93 компьютера, программное обеспечение, а также "черновая" бухгалтерская документация со сведениями о доходах от незаконной деятельности предприятия.

"Все это игровое оборудование отправлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов подпольного бизнеса", - сообщили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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