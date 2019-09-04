Орнитологическая служба международного ростовского аэропорта Платов имеет на вооружении биоакустические установки и звуковые пропановые пушки.

- Орнитологическая защита ростовского аэропорта является частью обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Ведь нахождение аэропорта в черте города привлекает большое количество птиц, которые могут представлять угрозу для самолетов во время взлета и посадки, - сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Платов.

Отпугивают пернатых в донском аэропорту постоянно. Для этих целей биоакустические установки транслируют тревожные крики птиц, также используются звуковые пропановые пушки, имитирующие грохот выстрелов мощностью до 130 децибел.

В старом аэропорту для отпугивания ворон, голубей, скворцов, появляющихся в районе взлетной полосы, работали пернатые патрульные: это три сокола балобана и два ястреба, а также орел-беркут по кличке Тамерлан. Само появление в небе такого хищника, вес которого достигает шести килограммов, а размах крыльев составляет более двух метров, действует на других птиц и животных устрашающе: они избегают появления в зоне полета беркута.

Однако специалисты посчитали, что авиационную безопасность гораздо лучше обеспечат электронные и визуальные устройства.