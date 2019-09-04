100-летний костел в степном Крыму, внесенный в реестр памятников культурного наследия РК, продолжает разрушаться у всех на глазах. Корреспондент "РГ" выяснял, можно ли его спасти.

В этом году костел в селе Александровка внесли в список объектов культурного наследия, но денег на его реставрацию нет. Фото: Сергей Винник/РГ

Энциклопедия одного села

Дома в Александровке Красногвардейского района отличаются исключительной добротностью, а в местном досуговом центре посетители ходят в домашних тапочках. Это село - удивительное место в самом сердце степного Крыма, на пересечении трех районов. В XIX веке оно приютило переселенцев из Германии и Чехии. Этот район полуострова стал центром жизни многочисленных немецких и чешских колонистов. Табор, Богемка, Цареквич - чешские села Крыма, сегодня переименованы в Макаровку, Лобаново и Пушкино. Александровка, названная так в честь русского царя, давшего колонистам землю, единственная не меняла свое название. В 1862 году сюда прибыли первые 45 чешских семей, всего 183 человека. Позже к ним присоединились выходцы из Германии.

- До войны у нас на одной стороне улицы жили немцы, а на другой - чехи, - рассказывает Екатерина Мирошник. - Жили все очень дружно. Вообще никогда не было проблем между людьми на национальной почве.

Екатерина - потомок первых чешских колонистов в четвертом поколении. Ее прадед создавал местную школу, был в числе учителей-основателей. Сегодняшние потомки крымских чехов бережно хранят память о своих предках. Вот уже больше 20 лет есть в селе фольклорный ансамбль "Студанка" (родник). Во многих домах сохранились уникальные предметы быта, народные костюмы, посуда, кухонная утварь первых поселенцев, переходящие от поколения к поколению, как священный Грааль. В местной школе, которой в этом году исполняется 125 лет, собран уголок чешской культуры и быта, которому мог бы позавидовать Музей этнографии народов Крыма.

- У каждого предмета здесь своя история. Мы знаем, из какой он семьи, кому принадлежал, - рассказывает директор школы Ирина Супрун. - А в этом году неоценимый подарок нам сделала жительница из нашего села Светлана Иосифовна Беднаржик-Аникина.

Чешскую семью Беднаржик вместе с немцами Александровки в 1941 году депортировали из Крыма. После войны Беднаржики переехали в Чехословакию, но память о Крыме сохранили навсегда. В прошлом году Светлана Иосифовна на собственные средства издала книгу, в которой описала на русском языке полную историю Александровки, составив генеалогические деревья чешских семей, собрав уникальные фотографии, газетные публикации за последние 100 лет. Книга-альбом стала настоящей энциклопедией одного села. Первый экземпляр с дарственной надписью женщина прислала в школьный музей Александровки. На обложке книги изображена главная достопримечательность села - костел, бездействующий уже почти 90 лет.

Вход в костел сейчас закрыт. Фото: Сергей Винник

Появилась надежда

- Вот видите, эта капитель в прошлом году еще была цела, а сейчас уже разваливается, - показывает на боковую опору собора журналист Юрий Кушко. - А соседняя тоже дала трещину, вот-вот начнет разрушаться.

Юрий - не чех, не немец и не католик, его родители родом из Центральной России, по воле судьбы в середине прошлого века приехали в Крым. Александровка стала их вторым домом. Здесь родился сын, выросший в атмосфере настоящего интернационала. Спасение храма в родном селе, как и у многих односельчан, стало для Юрия его целью.

В начале 2000-х у александровцев появилась надежда. Тогда община всем миром очистила костел от мусора, скопившегося здесь за десятилетия безбожия. В полу зацементировали огромные ямы и стали думать, как вернуть храму жизнь. По просьбе крымчан президент Чехии Вацлав Клаус выделил несколько тысяч долларов на ремонт крыши собора. Но, то ли подрядчик нахалтурил, то ли кровлю надо было делать вместе с окнами - кровельное железо стало отваливаться уже через несколько лет. Теперь крыша костела зияет дырами, а осадки грозят окончательно разрушить здание.

Со скромными заработками селян собрать деньги на реставрацию собора - задача непосильная. Как-то еще в украинское время появился приезжий меценат, кажется готовый пожертвовать на благородные цели возрождения храма, но и он в конце концов обошел костел стороной. Отчаявшиеся александровцы обратились к православной церкви: может там заберут здание?

- Крещенных по католическому обряду у нас в селе 13 человек. Остальные православные. Не имеет смысла делать католический приход, если у него не будет прихожан, - говорит Екатерина Мирошник.

Казалось, церковь проявила интерес, но в 2015 году случилось несчастье. С крыши костела упал и разбился подросток. С тех пор контактов с Джанкойской епархией больше не было. Рассчитывать на помощь Праги чешская община тоже не может. Вот уже пять лет Чехия не проявляет интереса к своим соотечественникам в Крыму.

Сохраните для истории

Что ж, если костел не может быть культовым зданием, то хотя бы в качестве музея его можно сохранить? Александровцы согласны и на это, лишь бы спасти от разрушения то, что построили их предки. Ведь даже сейчас, когда храм закрыт, а под его сводами обитают только голуби, сюда тянутся туристы, чтобы увидеть это красивейшее здание. Этнокультурный музей в помещении костела мог бы стать центром притяжения для близлежащих сел и вдохнуть в них новую жизнь. А экспонатов в домах крымских чехов хватит не на одну экспозицию.

- Видя, что крыша собора окончательно прохудилась, я решил пожертвовать миллион рублей из собственных сбережений, чтобы перекрыть здание и остановить разрушение, - рассказал "РГ" Юрий Кушко. - Уже договорился со строительной фирмой, но потом мне объяснили, что делать этого нельзя, иначе придется отвечать по закону.

В марте нынешнего года костел "Сердца Иисуса Христа" внесли в число выявленных памятников культурного наследия. Казалось бы, можно радоваться, но на самом деле это все только усложняет. Теперь нужно проводить не ремонт, а полноценную реставрацию здания. Проект и сами работы могут выполнить лишь лицензированные организации, а обойдутся они в десятки миллионов рублей. В бюджете средства на эти цели не предусмотрены.

Так выглядел храм до разрушения купола. Фото: Сергей Винник

- Мы уже оформили землю под костелом в собственность поселения, - рассказала "РГ" глава администрации Александровки Татьяна Татаренко. - Здание в процессе оформления. Это займет еще некоторое время, но понятно, что таких денег у нашего села нет.

У александровцев вся надежда на республику и федеральный бюджет. Ведь нашлись же средства на восстановление караимской кенассы в Симферополе. Может и об их сердечной боли тоже вспомнят.

Прямая речь

Юрий Гемпель, председатель Комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма:

- Чтобы сдвинуть с мертвой точки проблему восстановления костела в селе Александровка, здание должно обрести собственника, у которого оно будет на балансе. Я бы предложил местной общине выйти с инициативой в Комитет по межнациональным отношениям или Комитет по культуре Госсовета Крыма. И тогда мы соберем всех заинтересованных лиц и выработаем какой-то план действий. Есть пример, когда католический храм села Кольчугино был восстановлен с помощью католической церкви и сейчас он действует.

Справка "РГ"

Проект здания костела был разработан в 1903 году и утвержден в 1905 году. Общие затраты на возведение храма составили 48270 рублей, из которых 15016 были собраны прихожанами в качестве добровольных пожертвований, 15190 рублей завещал для возведения церкви священник Викентий Хюбель и 14064 рублей были взяты из церковного капитала.

7 декабря 1911 года храм был освящен именем "Сердца Иисуса Христа". Церковные обряды велись поочередно на трех языках: латинском, чешском и немецком. Первым священником был Яков Шенфельд, звонарем Франс Фордергер, органистом Алоиз Вендель. Житель села Бридель пожертвовал личные средства на установку органа, изготовленного в чешском городе Кутна-Гора. Три колокола также доставили из Чехии. С приходом эпохи воинствующего атеизма в начале 1930 года был арестован священник собора Яков Шенфельд. По приговору "тройки" его отправили в ГУЛАГ, а в 1937 году расстреляли. Шпиль костела разобрали, некоторое время храм использовался в качестве клуба, затем стал складом местного колхоза.