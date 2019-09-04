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04.09.2019 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани турист отсудил почти 30 тысяч за травму ноги и порванные брюки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Суд взыскал компенсацию в пользу жителя Калининграда, получившего травму во время экскурсии на заводе шампанских вин "Абрау-Дюрсо" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Истец сообщил, что 21 июля 2018 года он приобрел билет на посещение экскурсии в центр винного туризма "Абрау-Дюрсо". При входе в помещение, где проходила экскурсия, возле стойки администратора он поскользнулся и упал. В результате падения травмировал ногу и порвал брюки. Причем указателей, табличек или других обозначений о том, что в помещении скользкий пол, ответчиком установлено не было. После инцидента он сразу обратился в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз и рекомендовано амбулаторное лечение. Из-за травмы турист был вынужден провести часть отпуска в отеле.

Фото: iStock
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Ответчик не удовлетворил претензию истца, сославшись на то, что турист не соблюдал правила поведения на экскурсионных маршрутах, к примеру, не был в удобной обуви.

Суд учел, что травму истец получил в результате падения на скользком покрытии пола в административном помещении ответчика, при этом им не были представлены доказательства того, что покрытие отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей. Кроме того, понятие "удобная обувь", содержащееся в правилах поведения на экскурсионных маршрутах, является оценочным и субъективным для каждого человека. При этом из пояснений истца и материалов дела следует, что истец был обут в резиновые шлепанцы на плоской подошве, что вполне соответствует как летней жаркой погоде, так и характеру экскурсии.

Таким образом, суд пришел к выводу, что ответчик должен возместить вред, причиненный истцу, и взыскал с центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" 29,5 тысячи рублей.

На решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако, судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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