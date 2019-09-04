Почему в Крыму борьба с незаконными перевозчиками уничтожает легальный бизнес

Все, кто ездил по Крыму на междугородних автобусах, могут вспомнить эту "картину маслом": стоит водителю отъехать на 50 метров от вокзала, как его уже ждут "безбилетники". Пассажиры посмелее договариваются с водителем прямо на перроне.
- Я успею за билетом в кассу? - спрашивает запыхавшаяся девушка, подбежавшая к автобусу ровно ко времени его отправления.
- Зачем за билетом? Садитесь так, - добродушно приглашает водитель.
Через несколько минут в салон автобуса заходит не менее добродушный контролер и спрашивает: "У кого есть билеты - предъявляем! Вы без билета, девушка?" - ласково говорит он опоздавшей в кассу пассажирке и уже спешит из автобуса, объявив его официальное отправление. Затем они отходят с водителем за машину, чтобы "поговорить", и водитель рассчитывается с контролером за своих безбилетников.
Такие же автобусы стоят на всех автостанциях, около железнодорожного вокзала Симферополя, и в них зазывают пассажиров на популярные маршруты - до Ялты, Севастополя, Евпатории и других городов - минуя кассу.
Решительные меры против "левых" рейсов, "подсадчиков" и нелегальных перевозчиков по личному распоряжению главы региона Сергея Аксенова начали принимать нынешним летом. Около 50 процентов рынка пассажирских перевозок было в тени и два года назад. Но выводить перевозчиков из тени начали только с июля 2019-го. К кампании привлечены ГИБДД и Ространснадзор, ФСБ, прокуратура и МВД региона.
- Мы были на железнодорожном вокзале Симферополя и видели наглость и хамство нелегалов. Плевать они хотели на всех. Бездеятельность органов власти в массовом количестве, - выразил свое возмущение Аксенов во время выездного совещания в Черноморском районе.
Прошли увольнения должностных лиц "Крымавтотранса", обыски и "разговоры с коллективом".
Но на рынке в соответствии с федеральным законом существуют несколько видов перевозок: регулярные и частные, заказные, которые могут выполняться с какой угодно регулярностью, следовать по любому нужному заказчику маршруту и, действительно, "проходить мимо кассы".
- При регулярных пассажирских перевозках автобусы ходят по расписанию круглогодично или сезонно. Их заказчик - сам субъект федерации, оператор - "Крымавтотранс", который продает билеты. Нерегулярные - это, скажем, автобус гостиницы "Ялта-интурист", который встречает гостей в аэропорту и довозит до отеля. Это частная заказная пассажирская перевозка. Для ее организации сегодня тоже нужна лицензия. Вопрос в том, где этот перевозчик берет пассажиров, - объясняет экс-министр транспорта РК Анатолий Цуркин.
По его словам, даже частный перевозчик, работающий по заказу, не имеет права "ловить пассажиров под забором у украинской границы" или на вокзалах и автостанциях.
- Заказные перевозчики, назовем это своими словами, воруют пассажиропоток у регулярных, - уверен Цуркин.
Официально работающий частный перевозчик должен, помимо пакета соответствующих разрешительных документов, иметь списки пассажиров, которые представляют из себя не случайных попутчиков на перроне автостанции, а организованную группу людей, заведомо знающих номер своего автобуса и его маршрут.
- Если вы купили экскурсию у туроператора, вас приехал встречать автомобиль "Библиоглобуса" - он что через кассу должен идти? Нет, конечно, - говорит Анатолий Цуркин. - Трансферные и экскурсионные перевозки нельзя загнать в "Крымавтотрнанс". Если пассажиры едут со стороны Украины, они должны группой, гуськом, с именным списком, идти к своему автобусу, на котором должна быть табличка "Заказной", а не "На Симферополь". Но в большинстве случаев у водителей нет списков пассажиров.
Любопытно, что правовой принцип организации заказных перевозок, который описал специалист и который в полной мере соответствует ФЗ N259, регулирующему деятельность частных перевозчиков, оказался под угрозой в условиях тотальной войны с нелегалами на колесах.
- Нам сейчас создают невыносимые условия, чтобы мы не могли работать. У нас есть лицензии, списки пассажиров, все документы. Когда поняли, что с документами полный порядок, сдвинули на полтора километра приграничную зону, где мы высаживали пассажиров, едущих на Украину, - рассказывает предприниматель Артур Алимов. - Вот мне звонят люди, заказывают машину - нужно довезти людей до границы. А я не могу их довезти, вынужден высадить людей за 1,5 километра, и они должны идти до нее с чемоданами и сумками по жаре пешком.
У Артура Алимова семь машин Volkswagen Sprinter, две из которых возят пассажиров до пунктов пропуска на границе с Украиной и обратно. По его словам, полиция не находит другой возможности пресечь его деятельность, кроме как пригрозить найти в машине "что-нибудь запрещенное". Водители стали бояться ездить в этом направлении.
- Нас стали штрафовать при каждой остановке - находят причины. Я потратил 150 тысяч рублей на установку кондиционера в машине - на те же крепления и в то место, куда предусмотрено конструкцией автомобиля. Но полиция объясняет, что это - переоборудование машины, и кондиционер или телевизор в салоне надо вносить в техпаспорт. И нас штрафуют вместо того, чтобы упростить систему узаконивания этих изменений, - говорит Артур. - Штрафуют за переработки: у нас же стоят тахографы. Но без переработки вы просто не сможете съездить в Армянск и обратно!
Перевозчики уверены, что рынок пассажирских перевозок в Крыму монополизируется, зачищается под своих - на деятельность которых силовики по-прежнему закрывают глаза.
- У меня есть лицензия на перевозку пассажиров, страховка на машину, страховка на пассажиров, путевой лист и договор фрахтования. Ко мне за услугами может обратиться компания: у меня, например, есть договор с туроператором, от которого я за день получаю электронную заявку со списком пассажиров. Если мы забираем туристов с границы, то там, на Украине, комплектуют группу по 18 человек, звонят мне: "Артур, встречай людей", - а людям дают данные водителя и номер машины. Ко мне может обратиться частное лицо - вот вы, например. Я вам - договор фрахтования, вы напишите свои данные, ИНН, ОГРН, распишитесь, дадите список пассажиров - и поехали, - объясняет предприниматель свою схему работы.
Чтобы бизнес, действующий в рамках 259-ФЗ ("Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта") и постановления правительства РФ N112 ("Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"), работал в Крыму и впредь, предпринимателям предлагают "зайти под вокзал" - заключить договор с государственным оператором. Формально это требование мотивируется тем, что частные перевозчики, которые возят пассажиров "по заказу", пользуются, в том числе, и инфраструктурой автостанций и вокзалов. При этом в постановлении правительства РФ отмечено, что "пункты посадки (высадки) пассажиров, используемые для перевозок неопределенного круга лиц (то есть по заказу), могут совмещаться с остановочными пунктами маршрутов регулярных перевозок". Никаких дополнительных требований к перевозчикам в этом пункте федеральный документ не прописывает.
- У нас появилось очень много вопросов. Зачем мы должны заключать договор с автовокзалом или автостанцией, если мы работаем по договору фрахтования? - удивляется Артур Алимов. - Они хотят, чтобы мы привозили к ним наших пассажиров, хотят продавать им билеты, потом деньги пересылать нам - а мы им будем отчислять по 16 процентов с каждого пассажира.
Перевозчики уверены, что частный бизнес в сфере перевозок вряд ли ждет радужная перспектива. Алимов говорит, что к концу года при подобном развитии событий или всех предпринимателей вынудят пойти на заключение договора с государственным оператором, или начнут лишать лицензий. В любом случае, считают перевозчики, кампания по борьбе с "нелегалами" ударила по ним не меньше, чем по самим "нелегалам". .