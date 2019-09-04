Почему в Крыму борьба с незаконными перевозчиками уничтожает легальный бизнес

За время операции "Нелегальный перевозчик", проводимой с конца июля 2019 года, полиция выявила 856 фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами. Три четверти индивидуальных предпринимателей не смогли предъявить лицензию или не были зарегистрированы как ИП. Но заложниками ситуации стали представители бизнеса, имеющие все документы и разрешения на руках.

Все, кто ездил по Крыму на междугородних автобусах, могут вспомнить эту "картину маслом": стоит водителю отъехать на 50 метров от вокзала, как его уже ждут "безбилетники". Пассажиры посмелее договариваются с водителем прямо на перроне.

- Я успею за билетом в кассу? - спрашивает запыхавшаяся девушка, подбежавшая к автобусу ровно ко времени его отправления.

- Зачем за билетом? Садитесь так, - добродушно приглашает водитель.

Через несколько минут в салон автобуса заходит не менее добродушный контролер и спрашивает: "У кого есть билеты - предъявляем! Вы без билета, девушка?" - ласково говорит он опоздавшей в кассу пассажирке и уже спешит из автобуса, объявив его официальное отправление. Затем они отходят с водителем за машину, чтобы "поговорить", и водитель рассчитывается с контролером за своих безбилетников.

Такие же автобусы стоят на всех автостанциях, около железнодорожного вокзала Симферополя, и в них зазывают пассажиров на популярные маршруты - до Ялты, Севастополя, Евпатории и других городов - минуя кассу.

Решительные меры против "левых" рейсов, "подсадчиков" и нелегальных перевозчиков по личному распоряжению главы региона Сергея Аксенова начали принимать нынешним летом. Около 50 процентов рынка пассажирских перевозок было в тени и два года назад. Но выводить перевозчиков из тени начали только с июля 2019-го. К кампании привлечены ГИБДД и Ространснадзор, ФСБ, прокуратура и МВД региона.

- Мы были на железнодорожном вокзале Симферополя и видели наглость и хамство нелегалов. Плевать они хотели на всех. Бездеятельность органов власти в массовом количестве, - выразил свое возмущение Аксенов во время выездного совещания в Черноморском районе.

Прошли увольнения должностных лиц "Крымавтотранса", обыски и "разговоры с коллективом".

Но на рынке в соответствии с федеральным законом существуют несколько видов перевозок: регулярные и частные, заказные, которые могут выполняться с какой угодно регулярностью, следовать по любому нужному заказчику маршруту и, действительно, "проходить мимо кассы".

- При регулярных пассажирских перевозках автобусы ходят по расписанию круглогодично или сезонно. Их заказчик - сам субъект федерации, оператор - "Крымавтотранс", который продает билеты. Нерегулярные - это, скажем, автобус гостиницы "Ялта-интурист", который встречает гостей в аэропорту и довозит до отеля. Это частная заказная пассажирская перевозка. Для ее организации сегодня тоже нужна лицензия. Вопрос в том, где этот перевозчик берет пассажиров, - объясняет экс-министр транспорта РК Анатолий Цуркин.

По его словам, даже частный перевозчик, работающий по заказу, не имеет права "ловить пассажиров под забором у украинской границы" или на вокзалах и автостанциях.

- Заказные перевозчики, назовем это своими словами, воруют пассажиропоток у регулярных, - уверен Цуркин.

Официально работающий частный перевозчик должен, помимо пакета соответствующих разрешительных документов, иметь списки пассажиров, которые представляют из себя не случайных попутчиков на перроне автостанции, а организованную группу людей, заведомо знающих номер своего автобуса и его маршрут.

- Если вы купили экскурсию у туроператора, вас приехал встречать автомобиль "Библиоглобуса" - он что через кассу должен идти? Нет, конечно, - говорит Анатолий Цуркин. - Трансферные и экскурсионные перевозки нельзя загнать в "Крымавтотрнанс". Если пассажиры едут со стороны Украины, они должны группой, гуськом, с именным списком, идти к своему автобусу, на котором должна быть табличка "Заказной", а не "На Симферополь". Но в большинстве случаев у водителей нет списков пассажиров.

Любопытно, что правовой принцип организации заказных перевозок, который описал специалист и который в полной мере соответствует ФЗ N259, регулирующему деятельность частных перевозчиков, оказался под угрозой в условиях тотальной войны с нелегалами на колесах.

- Нам сейчас создают невыносимые условия, чтобы мы не могли работать. У нас есть лицензии, списки пассажиров, все документы. Когда поняли, что с документами полный порядок, сдвинули на полтора километра приграничную зону, где мы высаживали пассажиров, едущих на Украину, - рассказывает предприниматель Артур Алимов. - Вот мне звонят люди, заказывают машину - нужно довезти людей до границы. А я не могу их довезти, вынужден высадить людей за 1,5 километра, и они должны идти до нее с чемоданами и сумками по жаре пешком.

У Артура Алимова семь машин Volkswagen Sprinter, две из которых возят пассажиров до пунктов пропуска на границе с Украиной и обратно. По его словам, полиция не находит другой возможности пресечь его деятельность, кроме как пригрозить найти в машине "что-нибудь запрещенное". Водители стали бояться ездить в этом направлении.

- Нас стали штрафовать при каждой остановке - находят причины. Я потратил 150 тысяч рублей на установку кондиционера в машине - на те же крепления и в то место, куда предусмотрено конструкцией автомобиля. Но полиция объясняет, что это - переоборудование машины, и кондиционер или телевизор в салоне надо вносить в техпаспорт. И нас штрафуют вместо того, чтобы упростить систему узаконивания этих изменений, - говорит Артур. - Штрафуют за переработки: у нас же стоят тахографы. Но без переработки вы просто не сможете съездить в Армянск и обратно!

Перевозчики уверены, что рынок пассажирских перевозок в Крыму монополизируется, зачищается под своих - на деятельность которых силовики по-прежнему закрывают глаза.

- У меня есть лицензия на перевозку пассажиров, страховка на машину, страховка на пассажиров, путевой лист и договор фрахтования. Ко мне за услугами может обратиться компания: у меня, например, есть договор с туроператором, от которого я за день получаю электронную заявку со списком пассажиров. Если мы забираем туристов с границы, то там, на Украине, комплектуют группу по 18 человек, звонят мне: "Артур, встречай людей", - а людям дают данные водителя и номер машины. Ко мне может обратиться частное лицо - вот вы, например. Я вам - договор фрахтования, вы напишите свои данные, ИНН, ОГРН, распишитесь, дадите список пассажиров - и поехали, - объясняет предприниматель свою схему работы.

Чтобы бизнес, действующий в рамках 259-ФЗ ("Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта") и постановления правительства РФ N112 ("Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"), работал в Крыму и впредь, предпринимателям предлагают "зайти под вокзал" - заключить договор с государственным оператором. Формально это требование мотивируется тем, что частные перевозчики, которые возят пассажиров "по заказу", пользуются, в том числе, и инфраструктурой автостанций и вокзалов. При этом в постановлении правительства РФ отмечено, что "пункты посадки (высадки) пассажиров, используемые для перевозок неопределенного круга лиц (то есть по заказу), могут совмещаться с остановочными пунктами маршрутов регулярных перевозок". Никаких дополнительных требований к перевозчикам в этом пункте федеральный документ не прописывает.

- У нас появилось очень много вопросов. Зачем мы должны заключать договор с автовокзалом или автостанцией, если мы работаем по договору фрахтования? - удивляется Артур Алимов. - Они хотят, чтобы мы привозили к ним наших пассажиров, хотят продавать им билеты, потом деньги пересылать нам - а мы им будем отчислять по 16 процентов с каждого пассажира.

Перевозчики уверены, что частный бизнес в сфере перевозок вряд ли ждет радужная перспектива. Алимов говорит, что к концу года при подобном развитии событий или всех предпринимателей вынудят пойти на заключение договора с государственным оператором, или начнут лишать лицензий. В любом случае, считают перевозчики, кампания по борьбе с "нелегалами" ударила по ним не меньше, чем по самим "нелегалам". .