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04.09.2019 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом водитель легковушки протаранил автобус с пассажирами

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля Renault Sandero и автобуса "Москва-Элиста" погиб один человек. Еще шестеро пассажиров автобуса пострадали, из них двое госпитализированы.

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Как сообщает пресс-служба МВД области, авария произошла в 5:15 по местному времени на 733-м километре трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сила удара была такова, что автобус, в котором ехали 17 человек, развернуло поперек трассы и он опрокинулся на бок. Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте столкновения.

На месте столкновения работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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