Каспийские дни моды, прошедшие в Астрахани, взволновали свободными фасонами и богатыми деталями: вставки из камней, меха и кружева. Но все в меру, чтобы не перегрузить возвышенный образ.

В этом году дни моды проходили на набережной Волги. Среди участников - дизайнеры из Астрахани, Калмыкии, Чечни, Казахстана, Азербайджана, Москвы, Татарстана, Монако и Австрии. Что же сейчас в тренде?

- Платье в горошек сейчас очень модно, и оно есть в моей коллекции, - рассказала модельер из Элисты Вера Мордеева. - Совмещаю классику с национальной традицией, часто использую в качестве принта старинную ойратскую письменность, но не как часть национального костюма, а следуя современным тенденциям, аккуратно добавляя в образ.

Одежда дизайнера из Актау Меруерт Ахметовой тоже пронизана национальным колоритом: длинное белое платье, орнамент из меха, тонкий золотистый платок на голове. И ее коллекция такая же элегантно-строгая с узнаваемыми казахскими мотивами.

Организаторы Каспийских дней моды тоже в платьях. Даже на работе они не просто бизнесвумен, но и мамы: Елена Родненко качает на руках трехнедельную дочь, а Елизавета Копышенко - 11-месячного сына. Уложив малышку в коляску, Елена представляет дизайнера Мадлену Джамурзаеву из Чечни. Модельером она работает 12 лет, недавно решила сама провести неделю моды. Мероприятие состоится в Грозном в конце ноября.

- Приезжайте, всех будем ра ды видеть, - говорит Мадлена. - Дизайнеров в Грозном немало. У меня, например, две дизайнерские школы и студия. Мы шьем детскую и женскую одежду - все длинное и скромное, как говорят у нас, стиль горянки. Раскупают сразу. В прошлом году, когда я пошила коллекцию для показа, все разобрали, нечего было демонстрировать. Сюда я привезла восемь платьев, и они тоже уже все проданы.

Когда "горянки" выходят вечером на подиум, популярность бренда становится понятной: закрытые платья в пол сражают роскошью фактуры и цвета: воланы, цветочный принт, вставки из кружева и камней, шелковые платки. Задрапированная в роскошные ткани женщина выглядит магически и завораживающе.

- Мода - такая вещь, что предугадать что-то сложно. Сначала, глядя на какое-то новое сочетание, кажется, что это очень странно, а потом все в этом ходят. Так, к примеру, было с кроссовками к платью, - говорит приглашенная на Каспийские дни моды стилист из Ростова-на-Дону Наталья Кучкова. Тяга к восточной культуре сегодня действительно есть в мире моды, но все зависит от предпочтений. Ведь трендов очень много, и выбор зависит только от нас.

Советы стилистов Каспийских дней моды

В моде - одежда из 70-х: объемные плечи, широкие брюки. Стильно будут смотреться брючные костюмы с жакетами, закрывающими бедра. "Велосипедки" перевоплотятся в легинсы, которые можно носить с платьем. Останется в тренде викторианский стиль: кружевные вставки, квадратные вырезы, воротники-стойки. Юбки и платья нужно носить так, чтобы подчеркнуть талию. Попрежнему популярны ковбойские сапоги. А самые актуальные оттенки цвета - от розового до серо-голубого.