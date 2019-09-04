В Евпатории открылся III открытый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров".

В фестивале принимают участие около 20 известных актеров, режиссеров и продюсеров. Также будет показано 11 старых советских фильмов, включая киноклассику - "Неуловимые мстители", "Дон Кихот" и "Пираты XX века".

- Мы ждем от мероприятия улыбок, радости и счастья, - говорит президент фестиваля Дмитрий Харатьян. - Первый фестиваль можно было считать случайностью, второй - совпадением, третий - это уже закономерность. Детское кино в России развивается, и в этом году на него выделен бюджет. Но я не хочу, чтобы наш фестиваль взрослел. Рождаются новые поколения, но остаются прежними общечеловеческие ценности - любовь, доброта, патриотизм - они вечны.

Генеральный директор продюсерской компании Анатолий Воропаев рассказал, что в следующем году планируют пригласить иностранных кинематографистов. Ожидаются гости из Словакии, Хорватии, Австрии, Германии и других европейских стран. Хотят позвать на кинообучение и детей.

В Евпаторию приехали известные актеры - Лариса Лужина, Наталья Бондарчук, Сергей Никоненко, Анатолий Васильев, Юрий Беляев, а также те, без кого трудно представить детское кино - Борис Грачевский, Аркадий Инин, Григорий Гладков и другие. 1 сентября прошел творческий вечер народной артистки РФ Ирины Муравьевой, а в День знаний зрителям показали спектакль "Поверь в мечту!" с участием юных артистов студии "Школа гардемаринов", которой руководят Дмитрий Харатьян и Марина Майко.

В течение недели два детских жюри будут оценивать шесть художественных и шесть анимационных фильмов.

Фестиваль открыли кинолентой "Сокровища Ермака". По сюжету Костя, юный археолог из Перми, нашел на раскопках старинный ларец Строгановых с картой, и тут же бандиты похитили его. Но школьник отправляется на поиски своих сокровищ. Кроме того, детское жюри оценит фильмы "Домовой" - о загадочном доме в Москве, "Команда мечты" - о том, как уволенный спортивный комментатор ищет новую работу, "Солдатик" - о приключениях мальчика Сережи во время Великой Отечественной войны, "Это не навсегда" - фильм о воспитанниках детского дома, и "Подкидыш" - история которого очень похожа на сюжет фильма 30-х годов.

Также на "Солнечном острове" уже традиционно проходят творческие встречи и мастер-классы известных российских режиссеров, актеров и продюсеров.

- Третий год подряд в солнечные дни солнечный город принимает "Солнечный остров", - сказала председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко.

Власти города уверены, что фестиваль позволяет расширить рамки курортного сезона и создать новые точки притяжения.