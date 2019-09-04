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04.09.2019 11:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Графиня сказала бы: "Браво!"

В Ялте впервые снесли незаконную многоэтажку
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Крым № 196(7954)
В Ялте завершился снос восьмиэтажного жилого дома на улице Щорса, 8-Е, возведенного вплотную к памятнику архитектуры федерального значения - вилле графини Водарской - на земле со статусом ИЖС.

Снос, как и предусмотрено проектом, проведен за два календарных месяца за внебюджетные средства - 14 миллионов рублей - силами подрядчика. К слову, чиновники муниципалитета называли гораздо большую сумму, нужную для демонтажа здания - 40 миллионов.

Фото: Наталья Коваленская
В Ялте впервые начали сносить незаконную многоэтажку

- Подтвердились выводы судебной экспертизы о том, что строение представляло реальную опасность жизни и здоровью граждан, - рассказал представитель компании-подрядчика. - При разборе бетона обнаружились пустые колонны, тонкие перекрытия, недостаточное армирование. А марка бетона не соответствовала типу высотного объекта. Но самое тревожное, что высотное многоквартирное здание было возведено на бетонной подушке без закладки свай, что в сейсмоопасной зоне недопустимо.

Напомним, в феврале 2018 года Верховный Суд Республики Крым оставил в силе решение первой инстанции Ялтинского городского суда о сносе незаконной многоэтажки на улице Щорса. Для вынесения окончательного вердикта потребовалось 25 судебных заседаний, а опытным юристам пришлось преодолеть сильнейшее сопротивление местного чиновничьего и строительного лобби. Даже после вынесения несколькими судами решений о незаконности многоэтажки застройщик пытался всячески затянуть ее демонтаж, то требуя дополнительных строительных экспертиз, то заявляя о технической невозможности сноса, то ссылаясь на несуществующих "обманутых" дольщиков объекта. Также некоторые местные чиновники время от времени робко высказывали предложение не доводить дело до сноса, а передать квартиры малообеспеченным людям, детям-сиротам, погорельцам или полицейским.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Симферополе начали снос торгового центра "Куб"

В то же время с самого начала против самостроя активно протестовали ялтинские общественники и жители соседних домов. Их возмущало, что на 49 квартир в здании всего 16 паркомест, снижен уровень инсоляции. Собственник делал акцент в рекламе квартир на близости к дореволюционному замку.

В ближайшее время сносившая самострой компания "Стройрегионразвитие" собирается озеленить освобожденный земельный участок со статусом ИЖС. Ведь до сноса многоэтажки на ее месте была дубовая роща - два десятка вековых деревьев, посаженных еще при последнем императоре. Они входили в архитектурный ансамбль виллы Водарской.

Как ранее заявил "РГ" мэр Ялты Алексей Челпанов, земельный участок под снесенным домом с большой долей вероятности выставят на продажу специализированной организацией, и у него появится новый владелец.

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