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04.09.2019 18:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бесконечные "недоделки"

В Севастополе к 1 сентября не успели открыть две школы
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 196(7954)
Новый корпус образовательного центра "Бухта Казачья" подрядчик и чиновники обещали ввести в строй к началу учебного года. В новые классы набрали детей и педагогов. Но за три дня до занятий выяснилось, что здание не готово. Строители не успели установить лифты, запустить систему пожарной безопасности и многое другое.

Первая школа в районе Казачьей бухты, где активно строится жилье для военнослужащих Черноморского флота, открылась в 2017 году. В корпус на 600 мест записались около 1000 детей, пришлось учиться в две смены. С 2018-го началось возведение второго корпуса на 500 мест. Департамент капитального строительства Севастополя отчитывался, что работы идут по графику, объект сдадут вовремя, но обещанной приемки так и не произошло. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев установил для строителей новый дедлайн - 16 сентября. А пока все дети будут учиться в действующем корпусе в несколько смен.

Фото: Елена Гусакова/ РГ
В школах Крыма увеличилось число экспериментальных классов

- Безопасностью детей рисковать нельзя. Приношу извинения родителям и детям, до 16 сентября, к сожалению, придется потерпеть. Взял объект под личный контроль, - обратился Развожаев к горожанам в соцсетях.

1 сентября не заработала и 40-я школа на Северной стороне, которую еще в начале 2018 года закрыли на капитальный ремонт. Учеников на время перевели в здание 5-го интерната, состояние которого не отвечает требованиям пожарной безопасности и остро требует ремонта. Глава департамента образования Севастополя Игорь Белозеров пообещал, что занятия начнутся в среду, 4 сентября. По его словам, школа уже получила разрешения Рособрнадзора и Роспотребнадзора, осталось пройти приемку системы комплексной безопасности.

Но еще есть вопросы к качеству работ, выполненных подрядчиком. Михаил Развожаев обратил внимание на брак при укладке плитки, установке выключателей. Он усомнился, что эти "бесконечные недоделки" можно устранить за два дня.

- В среду начинаются занятия, все будет готово за два дня, осталось расставить мебель, убрать в некоторых помещениях, установить доски, - объяснял Белозеров на аппаратном совещании городского правительства в понедельник. - Акт готовности школы к началу учебного года дает право на ведение образовательного процесса. А отделочные работы могут быть доделаны во внеучебное время.

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Белозеров рассказал, что ремонтные работы постарались ускорить, когда стало понятно, что продолжать занятия в здании 5-го интерната нельзя. По его словам, строители уложились в четыре месяца вместо запланированных семи. А первые три месяца после подписания контракта ушло на доработку проекта. Оказалось, что проектировщик не провел геологические изыскания и не предусмотрел работы по укреплению фундамента школы. Сколько времени рабочие будут устранять недочеты после уроков, он не уточнил.

Врио губернатора считает, что к проблемам привело отсутствие постоянного контроля со стороны чиновников. Он поручил подчиненным постоянно проверять подрядчиков и, если те не справляются, не тянуть время и расторгать контракты.

- Распределите дежурства, чтобы каждый день, утром и вечером, на объектах появлялись специалисты и наблюдали динамику, - сказал Развожаев.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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