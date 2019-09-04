В Сочи муж задушил жену и спрятал тело на склоне горы

В Хостинском районе Сочи мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, 18 августа в правоохранительные органы обратился 46-летний местный житель с заявлением об исчезновении его жены. Следователи провели проверку, в результате которой выяснили причастность самого мужа к этому инциденту.

По версии следствия, в ночь на 16 августа супруги находились на пляже в Хостинском районе. Со слов обвиняемого, между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина стала "оскорбительно выражаться в адрес его родственников" и сообщила о том, что намеревается переехать в другой город. В ходе конфликта обвиняемый "задушил супругу и перевез тело погибшей на заднем сиденье своего автомобиля в лесистую местность", где оставил на склоне горы.

Следователи обнаружили тело женщины. Мужчина задержан. Готовится обращение в суд о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.