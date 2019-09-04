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04.09.2019 17:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Волгограде ради группы "Ленинград" изменили расписание электричек

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде ради концерта группировки "Ленинград" изменено расписание движения городских электричек. Дополнительно организовано движение электропоезда по маршруту Краснооктябрьская - Шпалопропитка.

Фото: Александр Кожохин/ РИА Новости
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Как сообщает компании "Волгоградтранспригород", четыре рейса городских электричек, которые проходят вблизи от места концерта, будут делать дополнительную остановку на платформе "Мамаев Курган". Дополнительно запланирован поезд № 6327 сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка.

Отметим. Что ради концерта группировки "Ленинград" на стадионе "Волгоград Арена" строится сцена шириной 60 метров и высотой 17 метров. Многочисленные экраны в общей сложности займут 700 квадратных метров. До и после концерта рядом со спортивной ареной перекроют автодороги.

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