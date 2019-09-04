Видео с кражей тачки подростками на Кубани стало хитом в Сети

В одной из социальных сетей появилось довольно смешное видео, на котором двое подростков в городе Белореченске Краснодарского края пытаются украсть садовую тачку.

Комичность ситуации придает борьба ребят с разного вида "сложностями" - высоким забором и запертыми воротами. Они сначала тщетно пытались перекинуть объект вожделения через ограду, а потом благодаря упорству справились с нелегкой задачей, сооружая конструкции из лавочки, стола и лестницы.

В одном из комментариев пользователь окрестил их усердные старания "кражей века". Однако мнения интернет-зрителей разделились. Одни отнеслись к этой ситуации легко, от души посмеявшись, а вот другие увидели угрозу будущему мальчишек, считая их "малолетними преступниками".

Видео уже набрало почти 62,5 тысячи просмотров и более тысячи лайков.

Как стало известно "РГ", в местную полицию заявлений о пропаже садового инструмента не поступало.