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04.09.2019 17:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кто заплатит за машину

Виновных в обрушении парковки в Севастополе определит суд
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 197(7955)
Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит дело об ущербе, который был причинен автовладельцам в результате обрушения подпорной стены и парковки. Хозяйка упавшего с обрыва легкового автомобиля Оксана Белова потребовала возместить 827 тысяч рублей за уничтоженное авто.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Напомним, ЧП произошло утром 19 апреля этого года. Разрушилась подпорная стена, которая держала парковку у многоэтажки на проспекте Победы, 2Б. Часть парковки обвалилась вместе с машинами. Четыре автомобиля скатились по склону, один из них - Opel Mokka - получил серьезные повреждения и перевернулся на крышу. Оказалось, что трещины на парковке появились за месяц до ЧП, а после сильных дождей стали заметно увеличиваться. Однако реакции от управляющей компании не последовало.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
В Севастополе обрушилась парковка с машинами

Ответчиками по делу являются жилищно-строительные кооперативы "Жилстрой" и "Зеленый город", ООО "Жилищно-эксплуатационная компания", а также Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя. По результатам экспертизы автомобиль оказался не подлежащим восстановлению, поэтому Белова просит взыскать с ответчиков полную стоимость.

Как рассказали в пресс-службе суда, в иске автовладелец указывает, что жильцы дома заметили трещины на парковке и просили управляющую компанию принять меры, но ничего не было сделано. Многоэтажка и парковка были построены с серьезными нарушениями градостроительных норм и правил, без учета геологии грунта, оползневой зоны, наличия грунтовых вод, что и привело к обрушению стоянки.

Автовладелица также требует взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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