Волгоградцы отреставрируют "сталинский орган" на Зееловских высотах

Жители города-героя Волгограда отреставрируют в мемориальном комплексе "Зееловские высоты" на востоке Германии шесть единиц советской боевой техники. В том числе танк T-34/85 и реактивный миномет БМ-13 "Катюша", который немецкие солдаты называли "Сталинский орган".

Восстановительные работы пройдут в рамках уникальной международной акции по сохранению памятников победителям фашизма "Своих не бросаем".

- Мы встречались с бургомистром и пришли к договоренности о проведении реставрации техники. Помимо всего прочего, договорились о запуске аудиогида в музейном комплексе на русском языке. На сегодняшний день там действуют только английский, немецкий и польский, - сообщил учредитель музея "Наследие" и председатель волгоградского отделения Российского военно-исторического общества Виктор Василевский.

Восстановление техники происходит только на добровольные пожертвования. Волгоградцы помогут вернуть достойный вид автомобилю ЗИС-3, пусковой установке БМ-13, 152-мм гаубице, танку Т-34/85, 120-мм миномету и прожектору типа АПМ-90.

Напомним, что акция "Своих не бросаем" стартовала в начале года. Местные жители и волонтеры из Волгограда отреставрировали в пригороде небольшого немецкого города Торгау памятник-танк советским воинам Т-34. Машина была установлена 25 апреля 1975 года. В торжественной церемонии приняли участие первые лица ГДР и даже посол Советского Союза Петр Абрасимов. Однако спустя десятилетия приоритеты и отношение к наследию СССР изменились. Величественный постамент танка Т-34 оказался разрисован красками, раскрошились от времени и непогоды тротуарные плиты и стали ветхими деревья сквера. С помощью волгоградцев и жителей немецкой общины Байльроде памятник был приведен в порядок, а территория благоустроена.

Справка "РГ"

Сражение за Зееловские высоты прошло с 16 по 19 апреля 1945 года в рамках Берлинской наступательной операции. Советские войска и части Армии Людовой прорвали в ходе кровопролитных боев немецкую оборонительную линию. Около города Зеелов, примерно в 90 километрах к востоку от Берлина, была окружена и уничтожена 9-я немецкая армия. Потери вермахта составили около 12 тысяч человек, наступающие потеряли до 20 тысяч убитыми и раненными. Мемориал "Зееловские высоты" открыт в ноябре 1945 года. Затем появилась открытая площадка с военной техникой, а в 1972 году открылся музей с фондами хранения. Перед мемориальным захоронением советских воинов установлен памятник работы скульпторов Льва Кербеля и Владимира Цигеля.